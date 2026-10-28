زغوان: انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون يوم 29 أكتوبر الجاري

ينطلق موسم جني وتحويل الزيتون بولاية زغوان يوم 29 أكتوبر الجاري ،ومن المنتظر إنتاج حوالي 80 ألف طن من الزيت ،و16 ألف طن من زيتون" الطاولة "وتم تسجيل ارتفاع في عدد المساحات التي تعتمد نمطا بيولوجيا ،حيث بلغت حوالي 20 ألف هكتار، أي ما يعادل حولي 33 بالمائة من المساحات الجملية للزياتين بالجهةوحرصًا على تأمين الظروف الملائمة لإنجاح موسم جني الزيتون 2026-2027،انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية زغوان خصّصت لمتابعة الاستعدادات الجهوية لتأمين انطلاقة ناجحة لهذا الموسموتم خلال الجلسة، التأكيد على ضرورة ضمان انطلاق منظم لموسم جني الزيتون ،وتوفير اليد العاملة ،ووسائل النقل اللازمة لذلككما تمت الدعوة الى التنسيق بين مختلف المصالح المعنية لضمان حسن سير عمليات التحويل، والعصر،والتخزين، علاوة على دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على جودة المنتوج من خلال احترام المعايير الفنية ،والصحية خلال الجني والنقلوأكد والي الجهة، كريم البرنجي على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمختلف مراحل الموسم، والتنسيق المستمر بين كل الأطراف المتدخلة لتجاوز الصعوبات المسجلة ،وضمان إنجاح موسم جني الزيتون بولاية زغوانواكب أشغال الجلسة بالخصوص، رئيسة دائرة الشؤون الاقتصادية، والمعتمدون ،والمكلفون بتسيير البلديات ، الى جانب عدد من المديرين، والمندوبين الجهويين، والمصالح الأمنية ،وممثلي الهياكل والمنظمات الجهوية ذات الصلة، وعديد الفلاحين ،وأصحاب المعاصر