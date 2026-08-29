منوبة: توزيع كمية 78948 لتر من المياه المعدنية في مختلف معتمديات الولاية

تولت اليوم السبت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بمنوبة و المصالح الأمنية، توزيع كميات تقدر ب 78948 لتر من المياه المعدنية المعلبة بمختلف معتمديات الجهة.وكان ذلك بإشراف والي الجهة محمود شعيب المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة فتحي خضاورية، في متابعة وتاطير لعملية التوزيع التي تتم في اطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لتدعيم العرض بالمياه المعدنية المعلبة.كما شهدت عددا من المناطق التي عاشت انقطاعات في الكهرباء واضطرابات في التزود بمياه الشرب، توفير صهاريج مياه منذ امس الجمعة، وقامت وحدات الجيش بالوطني بتوزيع كميات من المياه، وصهريج مياه مخصص لشرب الحيوانات في مناطق بطبربة تم توزيعها، فضلا عن كميات مياه معلبة وفرتها وحدات الحرس الوطني بالعوينة تم توزيعها في العرقوب و الشويقي و الدخيلة و الملاحة و الأنصارين.