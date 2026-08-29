وزارة التجهيز: غلق الطريق المحلية رقم 457 في إتجاه مقرين يوم 1 سبتمبر 2026

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان، السبت، عن غلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومقرين، المعروفة بطريق سان غوبان (Saint Gobain)، على مستوى الجسر في إتجاه مقرين، وذلك يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 بداية من الساعة العاشرة ليلا وإلى غاية الساعة الرابعة صباحا.وأوضحت الوزارة، في بلاغ مروري، أن هذا الغلق يندرج في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة، القسط عدد 1.ودعت في هذا الصدد، مستعملي الطريق القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مقرين إلى إعتماد مسالك بديلة، تتمثل في المرور عبر شارع المنصف باي ثم محول باب عليوة فالطريق الوطنية رقم 1، أو عبر جسر سان غوبان في إتجاه المروج، ثم محول معهد المكفوفين فالطريق الوطنية رقم 1.وأكدت الوزارة ضرورة توخي الحذر وإحترام الإشارات المرورية المركزة بالمكان، ضمانا لسلامة مستعملي الطريق وتيسيرا لحركة المرور خلال فترة الأشغال.