وزارة الصحة: تسجيل 633 حالة صحية مرتبطة بموجة الحر منذ غرة جويلية

تم تسجيل 633 حالة إستشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر، خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى 29 أوت 2026، وفق ما أفادت به وزارة الصحة اليوم السبت.وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أنه لم يتم تسجيل أي حالات تعطل في إستمرارية الخدمات الصحية، مشيرة إلى تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي، بما مكن من الإستباق وتعبئة الموارد والإمكانات الضرورية وفق تطور الوضع.وتتابع الوزارة، بالتنسيق مع الهياكل الصحية الجهوية، تطوّر الوضع الصحي المرتبط بارتفاع درجات الحرارة، في إطار متابعة الوضع الصحي خلال موجة الحر.وثمنت في هذا الصدد، جهود الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية، ومختلف المصالح والهياكل المتدخلة في إستقبال المرضى والتكفل بهم وضمان إستمرارية الخدمات الصحية.وجدّدت دعوتها إلى المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والإكثار من شرب الماء، مع إيلاء عناية خاصة لكبار السن والأطفال والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.كما دعت في هذا الشأن، إلى التوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند ظهور علامات الإجهاد الحراري، مؤكدة مواصلة تعبئة الإمكانات الطبية والتقنية الضرورية لضمان التكفل بالمواطنين في مختلف جهات الجمهورية.