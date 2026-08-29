الألعاب المتوسطية (تارانتو 2026- كرة السلة 3×3 ذكور): المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الايطالي 18 - 21

انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة للذكور 3 * 3 اليوم السبت أمام نظيره الايطالي بنتيجة 18 - 21 في افتتاح مشواره بمنافسات المجموعة الرابعة لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط الجارية بتارانتو.ويلاقي المنتخب التونسي غدا الأحد في الجولة الثانية منتخب البوسنة والهرسك انطلاقا من الساعة 17:50 س قبل أن يتبارى في الجولة الثالثة مع المنتخب الاسباني في نفس اليوم انطلاقا من الساعة 19:40 س.وكان المنتخب الاسباني قد فاز في منافسات نفس المجموعة على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 21 - 11.ويتأهل الى الدور ربع النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.