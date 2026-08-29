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الألعاب المتوسطية (تارانتو 2026- كرة السلة 3×3 ذكور): المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الايطالي 18 - 21

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Bookmark article    Publié le Samedi 29 Août 2026 - 21:22 قراءة: 0 د, 28 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة للذكور 3 * 3 اليوم السبت أمام نظيره الايطالي بنتيجة 18 - 21 في افتتاح مشواره بمنافسات المجموعة الرابعة لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط الجارية بتارانتو.
ويلاقي المنتخب التونسي غدا الأحد في الجولة الثانية منتخب البوسنة والهرسك انطلاقا من الساعة  17:50 س  قبل أن يتبارى في الجولة الثالثة مع المنتخب الاسباني في نفس اليوم انطلاقا من الساعة 19:40 س.

وكان المنتخب الاسباني قد فاز في منافسات نفس المجموعة على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 21 - 11.
ويتأهل الى الدور ربع النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.
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