خريف 2026 في تونس: درجات حرارة أعلى من المعدلات وزيادة طفيفة في الأمطار

وأظهرت التوقعات المناخية الموسمية، الصادرة اليوم السبت، سيناريو يرجح تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية خلال فترة الخريف، بالتوازي مع كميات أمطار تفوق معدلاتها العادية بقليل.ويتميز فصل الخريف في تونس، الممتد من سبتمبر إلى نوفمبر، بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة واستئناف هطول الأمطار، خاصة في مناطق الشمال والمناطق الساحلية، في حين تكون كميات التساقطات أقل بالمناطق الجنوبية.وتتراوح المعدلات الموسمية لدرجات الحرارة خلال هذه الفترة بينبالشمال والوسط، وبينبالجنوب، مع تسجيل أدنى المعدلات بالمناطق المرتفعة، وخاصة بمدينة تالة.أما بالنسبة إلى الأمطار، فتتراوح الكميات الموسمية عادة بينبالشمال والمناطق الساحلية، وبينبالوسط الغربي، فيما تتراوح بالجنوب بينوأكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن التوقعات الموسمية تقتصر على تحديد الاتجاهات المناخية العامة المرجحة خلال الموسم، ولا تسمح بتحديد الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بدرجات الحرارة أو التساقطات، باعتبار أن التنبؤ بها يندرج ضمن نطاق التوقعات الجوية قصيرة ومتوسطة المدى.