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خريف 2026 في تونس: درجات حرارة أعلى من المعدلات وزيادة طفيفة في الأمطار

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Bookmark article    Publié le Samedi 29 Août 2026 - 20:21 قراءة: 0 د, 55 ث
      
توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن يشهد خريف سنة 2026 في تونس درجات حرارة أعلى من معدلاتها العادية، إلى جانب زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.


وأظهرت التوقعات المناخية الموسمية، الصادرة اليوم السبت، سيناريو يرجح تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية خلال فترة الخريف، بالتوازي مع كميات أمطار تفوق معدلاتها العادية بقليل.


ويتميز فصل الخريف في تونس، الممتد من سبتمبر إلى نوفمبر، بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة واستئناف هطول الأمطار، خاصة في مناطق الشمال والمناطق الساحلية، في حين تكون كميات التساقطات أقل بالمناطق الجنوبية.


وتتراوح المعدلات الموسمية لدرجات الحرارة خلال هذه الفترة بين 16 و22 درجة بالشمال والوسط، وبين 21 و24 درجة بالجنوب، مع تسجيل أدنى المعدلات بالمناطق المرتفعة، وخاصة بمدينة تالة.

أما بالنسبة إلى الأمطار، فتتراوح الكميات الموسمية عادة بين 126 و356 مليمترا بالشمال والمناطق الساحلية، وبين 80 و122 مليمترا بالوسط الغربي، فيما تتراوح بالجنوب بين 31 و90 مليمترا.

وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن التوقعات الموسمية تقتصر على تحديد الاتجاهات المناخية العامة المرجحة خلال الموسم، ولا تسمح بتحديد الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بدرجات الحرارة أو التساقطات، باعتبار أن التنبؤ بها يندرج ضمن نطاق التوقعات الجوية قصيرة ومتوسطة المدى.
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