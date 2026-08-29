الألعاب المتوسطية -تنس: التونسي وسام عبد الرحمان يودّع المنافسة من الدور ربع النهائي

ودّع لاعب التنس التونسي وسام عبد الرحمان منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط الجارية بمدينة تارانتو الايطالية من الدور الربع النهائي اثر خسارته اليوم السبت أمام صاحب الأرض الايطالي كارلو كانياتو بمجموعتين دون رد.وجاءت تفاصيل المباراة بواقع 2-6 و4-6 .وكان وسام عبد الرحمان قد تأهل الى الدور ربع النهائي اثر فوزه في الدور الثالث على التركي ميرت ألكايا بنتيجة 2 - 1 بواقع 6-2 و4-6 و 7- 5 وقبله في الدور الثاني على المالطي اليكس دي غابريل بنتيجة 2-0 تفاصيلها 6-0 و7-5.