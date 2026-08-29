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الألعاب المتوسطية - ترياتلون- التونسيان محمد عزيز حمدي وسيف الدين السالمي ينهيان السباق في المركزين الخامس عشر والثامن عشر على التوالي

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Bookmark article    Publié le Samedi 29 Août 2026 - 20:14 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أنهى التونسيان محمد عزيز حمدي وسيف الدين السالمي سباق الترياتلون لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​2026  الجارية بتارانتو الايطالية، في المركزين الخامس عشر والثامن عشر على التوالي.
وحلّ محمد عزيز حمدي في المركز الخامس عشر بتوقيت 57:43 دقيقة، في حين أنهى سيف الدين السالمي السباق في ساعة واحدة محتلا بذلك المركز الثامن عشر .

وتوّج اليوناني بانجيوتيس بيتادوس بالميدالية الذهبية بتوقيت 53:47 دق، والايطالي يوان دي نيغرو بالميدالية الفضية (53:55 دق)، بينما أحرز الاسباني ادواردو بلانكو مولا البرونزية (54:13 دق).
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