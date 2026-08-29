الألعاب المتوسطية - ترياتلون- التونسيان محمد عزيز حمدي وسيف الدين السالمي ينهيان السباق في المركزين الخامس عشر والثامن عشر على التوالي

أنهى التونسيان محمد عزيز حمدي وسيف الدين السالمي سباق الترياتلون لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​2026 الجارية بتارانتو الايطالية، في المركزين الخامس عشر والثامن عشر على التوالي.وحلّ محمد عزيز حمدي في المركز الخامس عشر بتوقيت 57:43 دقيقة، في حين أنهى سيف الدين السالمي السباق في ساعة واحدة محتلا بذلك المركز الثامن عشر .وتوّج اليوناني بانجيوتيس بيتادوس بالميدالية الذهبية بتوقيت 53:47 دق، والايطالي يوان دي نيغرو بالميدالية الفضية (53:55 دق)، بينما أحرز الاسباني ادواردو بلانكو مولا البرونزية (54:13 دق).