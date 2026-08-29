وزير الدّاخليّة يشرف على تكريم المتفوقين في الامتحانات الوطنية من أبناء منتسبي الوزارة

أشرف وزير الداخلية خالد النوري، صباح اليوم السبت، بمقر نادي الأمن الوطني بسكرة، على حفل تكريم المتفوقين في الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية والجامعية 2025- 2026 من أبناء منتسبي وزارة الداخلية من مختلف الأسلاك، وفي مقدمتهم أبناء شهداء المؤسسة الأمنية وجرحاها، وذلك في إطار الاحتفال بيوم العلم.وتولّى الوزير بالمناسبة، إلقاء كلمة ترحّم خلالها على أرواح الشهداء الأبرار، متمنيا الشفاء العاجل لمصابي الواجب، حيث أكّد الالتزام الراسخ بمواصلة دعم أبنائهم وتوفير الرعاية الشاملة لهم ولأسرهم، وفق بلاغ للوزارة.كما توجه بأحرّ التهاني إلى التلاميذ والطلبة المتفوقين، منوها بمجهودات أوليائهم في التوفيق بين أداء الواجب الوطني في مواقع عملهم وحسن إعداد وتأطير أبنائهم وتوفير كل ممهدات النجاح والتفوق لهم.وأعرب الوزير عن تقديره لكافة المصالح الاجتماعية بالوزارة، مؤكدا حرصها على تطوير وتدعيم برامج الاحاطة بمنظوريها وبأسرهم لضمان استقرارهم المهني والأسري والصحي.وكان وزير الداخلية مرفوقا بكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق وثلّة من الاطارات العليا بالوزارة.