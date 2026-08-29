JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:07 Tunis

تخرّج 149 متفقدا ومتفقدة للتعليم الابتدائي بعنوان السنة التكوينية 2025-2026

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a9328d6be6209.19307712_mfhqgioejlkpn.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 29 Août 2026 - 20:03 قراءة: 1 د, 13 ث
      
تخرّج اليوم السبت 149 متفقدا ومتفقدة للتعليم الابتدائي بعنوان سنة 2025-2026، وذلك خلال حفل أشرف عليه وزير التربية نور الدين النوري، تحت شعار "من التكوين إلى قيادة الفعل التربوي"، بحضور والية نابل هناء شوشاني وعدد من الإطارات التربوية والإدارية الجهوية والمركزية.


وتوزع المتخرجون، حسب بلاغ لوزارة التربية، على ثلاثة اختصاصات، من بينهم 99 متفقدا ومتفقدة في اللغة العربية، و45 في اللغة الفرنسية، و5 في اللغة الإنڤليزية.
   وأشاد  وزير التربية، في كلمته الافتتاحية، بما تحلّى به المتخرجون من إطار التفقد من مثابرة علمية وحسّ مهني رفيع خلال مسار تكوينهم، معبرا عن ثقته الكاملة في قدرتهم على الاضطلاع بأدوار قيادية فاعلة داخل المؤسسات التربوية، بما يخدم تلميذ اليوم ومواطن الغد، مثمنا الدور الذي اضطلع به معهد المهن والتربية في احتضان هذه السنة التكوينية، مما مكنها من السير في ظروف طيبة، مذكّرًا بأن المناظرة الخاصة بالتفقد البيداغوجي لم تفتح منذ سنة 2016، وهو ما يبرز الأهمية الاستثنائية لهذه الدفعة الجديدة.

   وأشار إلى أهمية دور المتفقد في تطوير أداء المدرسة وتحسين جودة التعليم، مؤكدا أن المدرسة العمومية تظل أولوية مطلقة في اهتمامات الدولة وتوجهاتها، باعتبارها الحصن المنيع للمجتمع والقاطرة الأساسية للتنمية، مشيرا الى ضرورة مضاعفة الجهد لتعزيز دورها والارتقاء بجودة خدماتها التربوية، مضيفا أن مختلف المناظرات المهنية قد تم فتحها، وأن ذلك يتنزّل في إطار رؤية أشمل تصوغ محاورها اللجان المختصة، بما يضمن استدامة التكوين وتطوير الكفاءات التربوية.
وكان اللقاء مناسبة تلا فيها المتفقدون المتخرجون جماعيًا ميثاق الشرف المهني الذي يؤكد التزامهم بأمانة خدمة البلاد من خلال تفانيهم في العمل بما يعود بالفائدة على المدرسة التونسية.

 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335260

babnet

كل الأخبار...

21:07 - وزير الدّاخليّة يشرف على تكريم المتفوقين في الامتحانات الوطنية من أبناء منتسبي الوزارة
20:37 - تبون لا يستبعد فرضية العمل الإجرامي وراء حرائق الجزائر
20:21 - خريف 2026 في تونس: درجات حرارة أعلى من المعدلات وزيادة طفيفة في الأمطار
20:19 - الألعاب المتوسطية -تنس: التونسي وسام عبد الرحمان يودّع المنافسة من الدور ربع النهائي
20:14 - الألعاب المتوسطية - ترياتلون- التونسيان محمد عزيز حمدي وسيف الدين السالمي ينهيان السباق في المركزين الخامس عشر والثامن عشر على التوالي
20:03 - تخرّج 149 متفقدا ومتفقدة للتعليم الابتدائي بعنوان السنة التكوينية 2025-2026
19:34 - الرابطة الأولى: النادي الإفريقي في الصدارة بعد نهاية الدفعة الأولى من الجولة الثانية
19:09 - القصرين : تهيئة فضاء أخضر بالشرايع-مشرق الشمس .. متنفس يعيد للمنطقة نبضها
18:41 - طقس الليلة: سحب كثيفة وخلايا رعدية محلية بالشمال
18:25 - ضمان ديمومة المرفق العمومي وتحسين استخلاص مستحقات مياه الري يخضع لجملة من الإجراءات التنظيمية والمالية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 29 أوت 2026 | 16 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:25
18:54
16:01
12:27
05:48
04:16
الرطــوبة:
% 21
Babnet
Babnet41°
36° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-28
38°-28
37°-27
37°-26
37°-26
  • Avoirs en devises 25512,1
  • (28/08)
  • Jours d'importation 100
  • 1 € = 3,38720 DT
  • (28/08)
  • 1 $ = 2,91162 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/08)     1845,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/08)   30186 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio