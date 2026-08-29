الرابطة الأولى: النادي الإفريقي في الصدارة بعد نهاية الدفعة الأولى من الجولة الثانية

النتائج



الترتيب المؤقت



وفاز النادي الإفريقي على ضيفه أمل حمام سوسة بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة الثانية.وجاء هدف الفوز عن طريق معتز الزدام في الدقيقة 88، ليمنح فريق باب الجديد العلامة الكاملة والفوز الثاني على التوالي، بعد انتصاره في الجولة الافتتاحية خارج قواعده على نجم المتلوي بالنتيجة ذاتها.وشهدت المباراة سيطرة ميدانية للنادي الإفريقي، الذي استحوذ على الكرة بنسبة 65 بالمائة وسدد 8 كرات، منها 5 تسديدات مؤطرة.ورفع النادي الإفريقي رصيده إلى، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه، فيما تجمد رصيد أمل حمام سوسة عند نقطة واحدة.وفي ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، قلب الاتحاد المنستيري تأخره أمام الملعب التونسي إلى فوز بنتيجةوكان الملعب التونسي قد افتتح التسجيل عن طريق وائل الورغمي في الدقيقة 31، قبل أن يعدل رائد بوشنيبة النتيجة في الدقيقة 34، ثم أضاف صالح البرهومي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.ورفع الاتحاد المنستيري رصيده إلى، متساويا مع تقدم ساقية الدائر والنادي الصفاقسي.وفي صفاقس، حقق النادي الصفاقسي فوزه الأول هذا الموسم على حساب الترجي الجرجيسي بنتيجة، بفضل هدفي محمد الطرابلسي في الدقيقة 23 وإياد بالوافي في الدقيقة 56، فيما سجل الهادي جرتيلة هدف الترجي الجرجيسي في الدقيقة 90+3.وتستكمل مباريات الجولة الثانية غدا الأحد بإجراء أربع مقابلات تجمع شبيبة العمران بالترجي الرياضي، ونادي حمام الأنف بالنادي البنزرتي، والأولمبي الباجي باتحاد بنقردان، والنجم الساحلي بنجم المتلوي.* النادي الإفريقي – أمل حمام سوسة:* مستقبل المرسى – تقدم ساقية الدائر:* الاتحاد المنستيري – الملعب التونسي:* النادي الصفاقسي – الترجي الجرجيسي:يتصدر النادي الإفريقي الترتيب برصيد، يليه كل من تقدم ساقية الدائر والنادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري برصيدلكل فريق.وتتواصل منافسات الجولة الثانية غدا الأحد بإجراء أربع مباريات تجمع:* شبيبة العمران والترجي الرياضي* نادي حمام الأنف والنادي البنزرتي* الأولمبي الباجي واتحاد بنقردان* النجم الساحلي ونجم المتلوي