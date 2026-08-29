تارانتو 2026- الجيدو : المشاركة التونسية تهدر فرصة احراز ثلاث ميداليات برونزية

أهدرت المشاركة التونسية في رياضة الجيدو فرصة احراز ثلاث ميداليات برونزية بدورة ألعاب البحر المتوسط الجارية بمدينة تارانتو الايطالية.وجاء ذلك اثر خسارة قصي بن غرس أمام الفرنسي فرانسيس داميي بحركة الايبون في منافسات وزن أقل من 100 كلغ، وخسارة أريج عقارب أمام الصربية جوانا ستيبانوفيتش في منافسات وزن أقل من 78 كلغ بحركة الايبون، و خسارة سوار الذوادي أمام المصرية صفا سليم في منافسات وزن أكثر من 78 كلغ بنتيجة 0 - 12.وبهذا يكون الجيدو التونسي قد اكتفى في المشاركة المتوسطية بميدالية واحدة من معدن الفضة أحرزتها أميمة البديوي في وزن أقل من 48 كلغ.وتحصلت المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية الى حد الآن على 15 ميدالية (2ذهبية و4 فضية و9 برونزية).