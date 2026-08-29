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تقدم انجاز مشروع تركيز وحدة متكاملة لاستخراج ومعالجة الغازات المنبعثة من المصب المراقب "الرحمة" يبلغ 90 بالمائة

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Bookmark article    Publié le Samedi 29 Août 2026 - 17:04 قراءة: 1 د, 25 ث
      
بلغت نسبة تقدم إنجاز مشروع تركيز وحدة متكاملة لإستخراج ومعالجة وتثمين الغازات المنبعثة من المصب المراقب بالرحمة من معتمدية منزل بوزلفة (ولاية نابل) حوالي 90 بالمائة، بطاقة معالجة تبلغ 1200 متر مكعب في الساعة،وذلك في إطار العمل على تثمين النفايات المنزلية والمشابهة.


وفي اجابة عن سؤال النائبة ريم الصغير حول التصرف في النفايات بالمصب المراقب بالرحمة
من معتمدية منزل بوزلفة عبر تثمينها صناعيا، أشار وزير البيئة الى أنه من المنتظر دخول الوحدة حيز الإستغلال خلال شهر أوت 2026 في حال عدم تسجيل تعطيلات جديدة من إضطرابات ووقفات احتجاجية.


وأكد الوزير أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع البيئية بالجهة باعتباره سيمكن في مرحلة أولى من تقليص إنبعاثات الغازات الدفيئة من خلال تحويل غاز الميثان إلى غازات أقل تأثيرا على ظاهرة الإحتباس الحراري بما يساهم في تفادي إنبعاث ما يناهز 100 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ.


كما سيمكن المشروع، في مرحلة ثانية، من الإنتقال إلى التثمين الطاقي لغاز الميثان المستخرج
و تحويله إلى طاقة كهربائية خضراء بإنتاج سنوي يقدر بأكثر من 5 مليون متر مكعب من غاز الميثان، بما يعادل قرابة 18 مليون كيلو واط في الساعة من الكهرباء سنويا .

وهي كمية تكفي لتزويد ما بين 5000 و 6000 مسكن بالطاقة الكهربائية سنويا، بما ينسجم مع أهداف الدولة في مجال التنمية المستدامة و الاقتصاد الأخضر و الإنتقال الطاقي.

وأما بخصوص مقترح النائبة حول توجيه نفايات مصب الرحمة إلى معمل الإسمنت بجبل الجلود
لتثمينها صناعيا لفت الوزير الى أنّه،وطبقا للتشريع الوطني الجاري به العمل والمتعلق بتثمين النفايات، فإنه يحجر تثمين النفايات بمصانع الإسمنت دون فرز مسبق اذ يتعين فرز النفايات وإعدادها لتكون جاهزة للتثمين الطاقي.

وفي هذا الإطار، أعدت وزارة البيئة مشروع أمر حول إنتاج ونقل الوقود المشتق من النفايات غير الخطرة وهو حاليا في طور المراجعة تبعا للملاحظات الواردة في شأنه.
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