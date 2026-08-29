تارانتو 2026: هزيمة منتخب تونس لكرة السلة 3×3 فتيات أمام تركيا

وسيخوض المنتخب التونسي مباراتيه المتبقيتين في الدور الأول غدا الأحد، حيث يواجه منتخب قبرص في الجولة الثانية، قبل أن يختتم منافسات المجموعة بملاقاة المنتخب الجزائري.ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.وكانت نتائج الجولة الأولى ضمن المجموعة الرابعة قد أسفرت عن فوز قبرص على الجزائر بنتيجة 21-8، إلى جانب فوز تركيا على تونس بنتيجة 11-8.