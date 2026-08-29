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نادي يوفنتوس يعير فابيو ميريتي إلى بشكتاش التركي

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فابيو ميريتي من يوفنتوس إلى صفوف بشكتاش
Bookmark article    Publié le Samedi 29 Août 2026 - 15:37 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم انتقال لاعب وسطه فابيو ميريتي إلى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة حتى 30 جوان 2027 ليخوض اللاعب الموسم الجديد ضمن البطولة التركية.
وينتظر أن تشكل التجربة الجديدة فرصة لميريتي المولود عام 2003 للحصول على وقت أكبر للمشاركة بعدما تراجع حضوره مع يوفنتوس خلال الموسم الماضي الذي خاض خلاله 31 مباراة.

ووصل ميريتي إلى يوفنتوس في سن الثامنة وتدرج في مختلف فئاته السنية قبل أن يفرض نفسه ضمن الفريق الأول الذي سجل ظهوره معه لأول مرة في ديسمبر 2021.
وخاض لاعب الوسط الإيطالي 106 مباريات مع الفريق الأول ليوفنتوس سجل خلالها ثلاثة أهداف قبل أن ينتقل إلى بشكتاش لخوض أول تجربة احترافية له خارج إيطاليا.
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