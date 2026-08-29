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اطلاق" مسابقة محمد البدوي للشعر العربي " ضمن فعااليات الدورة الثالثة لمهرجان التسامح الدولي للثقافة والسياحة

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Bookmark article    Publié le Samedi 29 Août 2026 - 22:04 قراءة: 1 د, 9 ث
      
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان التسامح الدولي للثقافة والسياحة عن اطلاق "مسابقة محمد البدوي للشعر العربي" في دورتها الثالثة وذلك احتفاء بجمال الكلمة ووفاء لمسيرة الإبداع وترسيخا لقيم التسامح والمحبة عبر الشعر الراقي.


ويندرج تنظيم هذه المسابقة فضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان التّسامح الدولي للثقافة والسياحة المزمع انعقادها من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2026 بمدينة سوسة


وتستهدف هذه المسابقة الشاعرات والشعراء المشاركين في فعاليات المهرجان، حيث سيتم عرض القصائد على لجنة تحكيم مختصة، ليتم تتويج القصيدة الفائزة في حفل اختتام المهرجان بدرع الإبداع وجوائز تقديرية
تحمل اسم هذه الدورة


ويشمل موضوع المسابقة قيم التسامح والسلام الانسانية أوالجمال الوجداني، ويتعين على المشارك تسليم القصيدة بخط واضح وارسالها عبر وسائل التواصل الخاصة بادارة المهرجان في أجل أقصاه يوم 15 سبتمبر 2026

ويهدف هذا المهرجان إلى تعزيز قيم التسامح والانفتاح الثقافي من خلال برنامج متنوع يجمع بين الفكر والإبداع والفنون والسياحة الثقافية، من خلال مشاركة أدباء ومفكرين وفنانين وإعلاميين من تونس وعدد من الدول العربية والأجنبية.

ويتضمن البرنامج ندوات أدبية وفكرية ونقدية وحفلات لتوقيع الإصدارات الجديدة إلى جانب سهرات فنية وتكريم عدد من الشخصيات الثقافية والإبداعية تقديرا لإسهاماتها في المشهد الثقافي.

كما سيتم برمجة جولات سياحية للتعريف بالموروث الحضاري التونسي تشمل المدينة العتيقة بسوسة والمتحف الأثري ورحلة بحرية إضافة إلى زيارة المعالم التاريخية والدينية بمدينة القيروان

يشار، الى أن جمعية التسامح للابداع الثقافي هي جمعية ثقافية تهدف الى تعزيز قيم التسامح والتعايش من خلال الفنون والابداع وتعمل على دعم المواهب الشابة
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