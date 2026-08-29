مركز محمود يعقوب للإسعاف الطبي الاستعجالي ينظم الأيام الرابعة لعلم السموم خلال أكتوبر المقبل

تحتضن تونس من 1 إلى 3 أكتوبر 2026 فعاليات الأيام الرابعة لعلم السموم، التي ينظمها مركز محمود يعقوب للإسعاف الطبي الاستعجالي، تحت إشراف وزارة الصحة، وذلك بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس.وتجمع التظاهرة مهنيين في القطاع الصحي وخبراء وطنيين ودوليين لبحث أبرز المستجدات والتحديات في مجال علم السموم، وتبادل الخبرات بشأن سبل التكفل بحالات التسمم والوقاية من المخاطر السمية، وفق بلاغ نشرته اليوم السبت الإدارة الجهوية للصحة بتونس.ويتضمن برنامج الدورة محاور علمية وورشات تطبيقية وجلسات نقاش تتناول عددا من القضايا المرتبطة بالمستجدات التشخيصية والعلاجية في حالات التسمم، إلى جانب بحث استخدام الطب عن بعد والذكاء الاصطناعي في علم السموم واليقظة الصحية.