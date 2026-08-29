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توقيع اتفاقية شراكة بين السجل الوطني للمؤسسات والجمعية التونسية لقرى الاطفال "س وس" لتعزيز التعاون المشترك ودعم العمل الاجتماعي

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Bookmark article    Publié le Samedi 29 Août 2026 - 16:07 قراءة: 0 د, 59 ث
      
أمضى كل من السجل الوطني للمؤسسات والجمعية التونسية لقرى الاطفال "س و س"، اول امس الخميس، اتفاقية شراكة وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم العمل الاجتماعي، وتجسيد مبادئ المسؤولية المجتمعية، بما يخدم الأطفال الفاقدين للسند العائلي والأسر في وضعيات هشّة.


وتندرج هذه الشراكة، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، امس الجمعة، في إطار حرصه على الإسهام في دعم المبادرات الاجتماعية وتعزيز دور المؤسسات والهياكل الوطنية في الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، من خلال مساندة برامج الجمعية ومجهوداتها الرامية إلى توفير ظروف أفضل للأطفال والعائلات المستفيدة من تدخلاتها.


وتعد هذه الاتفاقية مناسبة لتعزيز شبكة شركاء الجمعية وداعميها، والتعريف ببرامجها ورسالتها الاجتماعية، ودعم جهودها الرامية إلى حشد مزيد من المساندة والمساهمة في استدامة تدخلاتها لفائدة الفئات التي تحتاج إلى الدعم والمرافقة.


كما أمضت ودادية أعوان المركز الوطني لسجل المؤسسات بالمناسبة اتفاقية شراكة مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س"، بما يعكس انخراطها في هذه الديناميكية التضامنية ودعمها للجهود الرامية إلى مساندة الأطفال والأسر في وضعيات هشّة

وتجسّد هذه الشراكة تضافر جهود مختلف الأطراف، من مؤسسات وهياكل وطنية ومجتمع مدني وقطاع خاص، في دعم العمل الاجتماعي وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والتضامن، بما يساهم في إحداث أثر ملموس ومستدام لفائدة الأطفال والعائلات الأكثر احتياجًا.
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