المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس ينظم الأيام العلمية حول نماذج البحث في الفن والتصميم من 2 الى 4 ديسمبر 2026

ينظم المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس الأيام العلمية للمعهد تحت عنوان " نماذج البحث في الفن والتصميم..من البحث العلمي إلى البحث بالممارسة والإبداع والتدخل" من 2 الى 4 ديسمبر المقبل بمقر المعهد بتونسويأتي تنظيم هذه الأيام العلمية في إطار سعي المعهد إلى تشجيع البحث في الفن والتصميم وتعزيز التفاعل بين البحث العلمي والممارسة الإبداعية الى جانب فتح فضاء للتبادل بين الباحثين والفنانين والمصممين والفاعلينفي المجال الأكاديمي.وتطرح هذه التظاهرة العلمية إشكالية تتعلق بمدى ملاءمة نماذج البحث والتعليم والبيداغوجيا المعتمدة اليوم لمجالات الفن والتصميم الى جانب فتح نقاش حول خصوصيات البحث في هذه الاختصاصات وتطور مناهجه وأشكالهويشارك في هذه الايام ثلة من الأساتذة الباحثين والفنانين والمصممين وطلبة الدكتوراه والمسؤولين عن البرامج البيداغوجية لإثراء النقاش حول مستقبل البحث في مجالي الفن والتصميم وسبل تطوير الممارسات البحثية والبيداغوجية فيهماالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس (ISBAT) هو أقدم وأكبر مؤسسة للتعليم العالي في مجالات الفنون التشكيلية والتصميم في تونس وهو تابع لجامعة تونس. تأسس المعهد سنة 1923 ويقدم برامج أكاديمية متنوعة في مرحلة الإجازة والماجستير وتتضمن اختصاصات على غرار الرسم والنحت والخزف والحفر والفوتوغرافيا والإجازة في التصميم (Design) التي تشمل تصميم الصورة وتصميم المنتوج وتصميم الفضاء