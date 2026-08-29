ندوة علمية عن بعد حول استراتيجيات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية في اقسام الانعاش لحديثي الولادة يوم 10 سبتمبر 2026
تُنظم الجمعية التونسية لطب الولدان بالتعاون مع الجمعية الفرنسية لطب حديثي الولادة، يوم الخميس 10 سبتمبر المقبل ندوة علمية عبر الإنترنت حول موضوع " استراتيجيات الوقاية من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية في أقسام الإنعاش لحديثي الولادة "
وتندرج هذه الندوة في إطار تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال الوقاية من العدوى وتحسين سلامة وجودة الرعاية المقدمة لحديثي الولادة في أقسام الإنعاش
ويشارك في هذا اللقاء العلمي أطباء حديثي الولادة وأطباء الأطفال والقابلات والممرضين وأخصائيي حفظ الصحة ومختلف المهنيين العاملين في مجال رعاية حديثي الولادة
ويتضمن البرنامج مداخلات علمية تتناول دور الإطار الصحي في ضمان سلامة المرضى، وتهيئة بيئة آمنة وحامية لحديثي الولادة، إلى جانب سبل التصرف السليم في القنوات والأوعية الدموية وطرق حماية
حديثي الولادة الأكثر هشاشة
الجمعية التونسية لطب الولدان هي جمعية علمية متخصصة في طب حديثي الولادة تعمل على تطوير طب الولدان في تونس وتحسين جودة الرعاية ودعم التكوين والبحث العلمي وانشاء شبكات الرعاية المحيطة بالولادة
وتندرج هذه الندوة في إطار تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال الوقاية من العدوى وتحسين سلامة وجودة الرعاية المقدمة لحديثي الولادة في أقسام الإنعاش
ويشارك في هذا اللقاء العلمي أطباء حديثي الولادة وأطباء الأطفال والقابلات والممرضين وأخصائيي حفظ الصحة ومختلف المهنيين العاملين في مجال رعاية حديثي الولادة
ويتضمن البرنامج مداخلات علمية تتناول دور الإطار الصحي في ضمان سلامة المرضى، وتهيئة بيئة آمنة وحامية لحديثي الولادة، إلى جانب سبل التصرف السليم في القنوات والأوعية الدموية وطرق حماية
حديثي الولادة الأكثر هشاشة
الجمعية التونسية لطب الولدان هي جمعية علمية متخصصة في طب حديثي الولادة تعمل على تطوير طب الولدان في تونس وتحسين جودة الرعاية ودعم التكوين والبحث العلمي وانشاء شبكات الرعاية المحيطة بالولادة
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