زغوان: انطلاق تنفيذ مشروع «فاطمة» بولاية زغوان الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية

شهدت ولاية زغوان انطلاق تنفيذ مشروع «فاطمة» ،الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنميةوينفذ هذا المشروع الاتحاد المغاربي،وشمال إفريقيا للفلاحين بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ،والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان على امتداد سنة كاملةويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات النساء الريفيات ،ودعم مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية داخل مجامع التنمية الفلاحية من خلال تطوير مهاراتهن وتعزيز دورهن في النشاط الفلاحي ،والمساهمة في التنمية المحليةكما يشجع المشروع اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يساهم في تحسين ظروف عيش المرأة الريفية وتعزيز استقلاليتها الاقتصادية والاجتماعية ودورها في تحقيق تنمية فلاحية مستدامة بولاية زغوانيشار الى انه تم تنظيم دورة تكوينية في إطار مشروع،موجهة للنساء الريفياتFATIMA