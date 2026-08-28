تسجيل أكثر من مليون و115 ألف تلميذ ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026 -2027

بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026/ 2027، إلى غاية 20 أوت الجاري، نحو مليون و115 ألف تلميذ، أي ما يمثل 53 بالمائة من مجموع التلاميذ، وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي.وأفادت المعطيات بأن عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معاليم الترسيم بلغ، إلى غاية التاريخ نفسه، حوالي مليون و20 ألف تلميذ، أي ما يمثل 49 بالمائة من مجموع التلاميذ.وكانت وزارة التربية قد اطلقت، نهاية شهر جويلية، بوابة "الحياة المدرسية" في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي، بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد.وتوفر البوابة، المتاحة عبر الرابط viescolaire.education.tn، للأولياء جملة من الخدمات الرقمية، من أبرزها إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولي ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية، فضلا عن الاطلاع على مستجدات الحياة المدرسية باللغتين العربية والفرنسية، إضافة إلى إعدادات خصوصية تراعي حاجيات ذوي الاحتياجات الخصوصية، بما يعكس توجهًا نحو بناء فضاء رقمي شامل يضمن تكافؤ فرص النفاذ إلى الخدمات.