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تارانتو 2026: تونس تشارك بـ6 رباعين ورباعات وكارم بن هنية يعود من الاعتزال

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Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Août 2026 - 20:45 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لرفع الأثقال عن مشاركة 6 رياضيين، بينهم 3 رباعين و3 رباعات، في منافسات رفع الأثقال ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية.


وضم الوفد التونسي الرباع كارم بن هنية، الذي يعود إلى المنافسات بعد أن كان أعلن، خلال شهر مارس الماضي، اعتزاله رياضة رفع الأثقال بسبب ما اعتبره غيابا للاهتمام والدعم.


ويمتلك كارم بن هنية سجلا رياضيا حافلا، إذ أحرز خلال مسيرته 126 ميدالية مختلفة، منها 75 ميدالية دولية و51 ميدالية محلية، إلى جانب 10 كؤوس لأفضل رياضي متوسطي وإفريقي.


تركيبة الوفد التونسي

صنف الأكابر:

* أمين بوحجبة: وزن 65 كلغ
* كارم بن هنية: وزن 75 كلغ
* أيمن باشا: وزن 110 كلغ

صنف الكبريات:

* آمنة بن سايح: وزن 53 كلغ
* آية العوادي: وزن 61 كلغ
* جواهر القاسمي: وزن 69 كلغ

الإطار الفني

* رضا العياشي: مدرب الكبريات
* حاتم بوعبيد: مدرب النخبة الممتازة
* وجدي نور الدين: مدرب الأكابر

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات رفع الأثقال يوم 31 أوت الجاري، لتتواصل إلى غاية 2 سبتمبر المقبل.
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