تارانتو 2026: تونس تشارك بـ6 رباعين ورباعات وكارم بن هنية يعود من الاعتزال

تركيبة الوفد التونسي



الإطار الفني



أعلنت الجامعة التونسية لرفع الأثقال عن مشاركة، في منافسات رفع الأثقال ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية.وضم الوفد التونسي الرباع، الذي يعود إلى المنافسات بعد أن كان أعلن، خلال شهر مارس الماضي، اعتزاله رياضة رفع الأثقال بسبب ما اعتبره غيابا للاهتمام والدعم.ويمتلك كارم بن هنية سجلا رياضيا حافلا، إذ أحرز خلال مسيرته، منها، إلى جانب* أمين بوحجبة: وزن 65 كلغ* أيمن باشا: وزن 110 كلغ* آمنة بن سايح: وزن 53 كلغ* آية العوادي: وزن 61 كلغ* جواهر القاسمي: وزن 69 كلغ* رضا العياشي: مدرب الكبريات* حاتم بوعبيد: مدرب النخبة الممتازة* وجدي نور الدين: مدرب الأكابرومن المنتظر أن تنطلق منافسات رفع الأثقال يوم، لتتواصل إلى غاية