كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يلتقي السفير القطري بتونس

التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عياد، اليوم الجمعة، سفير دولة قطر بتونس، زايد بن سعيد راشد الكميت الخيارين.ووفق بلاغ اعلامي للوزارة، تناول اللّقاء سُبل مزيد دعم وتعزيز علاقات الأخوّة والتعاون التونسية القطرية على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف، بما يستجيب لتطلّعات الشعبين الشقيقين ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.وكان اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر والرؤى حول أبرز المستجدّات والتطوّرات في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.