الرئيس المدير العام لشركة عجيل: التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من يوم السبت

أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" خالد بتين، اليوم الجمعة، "أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من الغد السبت"، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين.وقال بتين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "إن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى المخزونات"، مبينا أن شحنة من المحروقات وصلت إلى بنزرت وهي بصدد تفريغ حمولتها فيما تتوفر كميات أخرى بمخازن الشركة في رادس والصخيرة، الى جانب شحنة أخرى قيد التوريد.وأضاف أن عمليات التزويد ستتواصل بصفة مكثفة، حيث ستتولى الشاحنات نقل كميات من البنزين والغازوال من مستودعات الشركة في رادس والصخيرة إلى مختلف محطات الوقود.وبيّن أن الإقبال الكبير للمواطنين على محطات الوقود، إثر تداول خبر إضراب اعوان نقل المحروقات، أدى إلى نفاد سريع للكميات المتوفرة بعدد من المحطات، نافيا وجود نقص في المحروقات على المستوى الوطني.وقال إن الشركة واصلت خلال الأشهر الماضية تأمين حاجيات السوق دون تسجيل ندرة أو انقطاع في المخزون، مشيرا إلى أن العقود المبرمة مع المزودين العالميين قائمة وأن العمليات متواصلة وفق النسق المعتاد.وفي ما يتعلق بالإضراب الذي نفذه سائقو شاحنات نقل المحروقات يوم الخميس 20 أوت الجاري، أفاد بتين بأن التحرك كان عفويا وفجئيا ولم يتم الإعلان عنه مسبقا، مؤكدا أن العمل جار حاليا لمعالجة مختلف الإشكاليات التي أثارها السائقون، بشكل تدريجي، بهدف التوصل إلى حلول جذرية من شأنها الحد من تكرار مثل هذه التحركات مستقبلا.وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس المدير العام لـ "عجيل" أن استقرار أسعار المحروقات وعدم تسجيل نقص في التزويد خلال الموسم الصيفي يمثلان مكسبا لتونس مشيرا الى ان البلاد حافظت على استمرارية التزود رغم ارتفاع الطلب خلال فترة الصيف وتوافد الزوار وظلت المحروقات متوفرة بمختلف الجهات.