الديوانة التونسية تضبط مخططها الاستراتيجي 2026 -2030 لتطوير العمل وتعزيز الرقمنة

يهدف إعداد المخطط الاستراتيجي للديوانة للفترة 2026-2030، إلى تطوير آليات وأساليب العمل الديواني وتدعيم الرقمنة وتحسين ظروف العمل وجودة الخدمات، وذلك في إطار رؤية تقوم على إرساء "ديوانة ناجعة ومتطورة في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطن".ويستند المخطط، وفق ما تم عرضه خلال جلسة عمل خصصت لعرض ميثاق الحوكمة، إلى جملة من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها تعزيز مساهمة الديوانة في حماية الحدود وخلق بيئة ملائمة لجلب الاستثمارات الخارجية وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تحسين استخلاص المداخيل الديوانية وتطوير ظروف وآليات العمل وتعزيز المسؤولية المجتمعية للديوانة.ويتضمن ميثاق الحوكمة دليلا لتنفيذ المخطط الاستراتيجي بما يساهم في ضمان حسن تنزيل أهدافه ومشاريعه على مستوى مختلف الهياكل الديوانية المعنية.وأكد المدير العام للديوانة محمد الهادي سافر، لدى اشرافه على الجلسة، ضرورة الحرص على بلوغ الأهداف الاستراتيجية للمخطط خاصة عبر الاعتماد على الرقمنة وتطوير أساليب العمل وتحسين وسائل وظروف العمل، بما يدعم الشفافية ويرتقي بجودة الخدمات المسداة للمواطن والمؤسسة الاقتصادية.وقد حضر جلسة العمل ثلة من الإطارات الديوانية المركزية والجهوية، حيث تم بالمناسبة، توزيع رسائل التكليف على الهياكل الديوانية المعنية حسب الاختصاص، ولا سيما في مجالات الموارد البشرية والتصرف في المخاطر والبنية التحتية للعمل على تنفيذ المشاريع الموكولة إليها خلال الفترة 2026-2030.