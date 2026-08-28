أيام قرطاج الموسيقية 2026: اختيار 26 عرضا من 14 بلدا للمشاركة في الدورة الحادية عشرة

العروض التونسية والمشتركة



العروض الأجنبية



أعلنت هيئة تنظيم الدورة الحادية عشرة لأيام قرطاج الموسيقية، اليوم الجمعة، عن اختيار، في دورة ستقام منوأكدت الهيئة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية، أن لجنة الاختيار تلقت، وهو ما يعكس الإشعاع الدولي الذي بلغته التظاهرة وتنوع التجارب والعوالم الموسيقية المشاركة فيها.تضم البرمجة عددا من المشاريع الموسيقية التونسية، من بينها:، من تونس وهولندا، من تونس وفرنسا، من تونس وإيطاليا، من تونس وفرنسا، من تونس وألمانياكما تضم الدورة عروضا موسيقية من عدة بلدان، من بينها:، من المغرب، من مصر، من سوريا وفرنسا، من فرنسا، من فرنسا، من فرنسا، من فرنسا وبلجيكا، من البرازيل وإسبانيا، من الضفة الغربية وفلسطين، من إيطاليا، من السنغال