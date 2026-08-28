أيام قرطاج الموسيقية 2026: اختيار 26 عرضا من 14 بلدا للمشاركة في الدورة الحادية عشرة
أعلنت هيئة تنظيم الدورة الحادية عشرة لأيام قرطاج الموسيقية، اليوم الجمعة، عن اختيار 26 عرضا موسيقيا بمشاركة فنانين وموسيقيين من 14 بلدا، في دورة ستقام من 3 إلى 10 أكتوبر 2026.
وأكدت الهيئة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية، أن لجنة الاختيار تلقت 378 ملف ترشح، وهو ما يعكس الإشعاع الدولي الذي بلغته التظاهرة وتنوع التجارب والعوالم الموسيقية المشاركة فيها.
العروض التونسية والمشتركةتضم البرمجة عددا من المشاريع الموسيقية التونسية، من بينها:
* ALTF4, INIT
* SAHARAGE, APEX AFICA
* WAJDI RIAHI TRIO
* BROUA, HOR EL ENSEN، من تونس وهولندا
* GULTRAH SOUND SYSTEM, WAHID EL KARN
* GROOVE ALERT
* JATHB, WILLIA REBIRTH-VOL.2 / ANCESTRAL CALL
* عصام الدين العبسي – قمح المدينة
* ناجية عبيدي
* ملكة عويج – العودة إلى الأصول
* MIDNIGHT PIN, GENO-SUITE
* نوري – VIBES، من تونس وفرنسا
* MARCO CENTASSO، من تونس وإيطاليا
* DILAW, THE SUFI MOVEMENT I، من تونس وفرنسا
* طارق زروق – طروق، من تونس وألمانيا
العروض الأجنبيةكما تضم الدورة عروضا موسيقية من عدة بلدان، من بينها:
* ليلى شاكر – الليلي، من المغرب
* يسرا الهواري – تردد، من مصر
* سراب – مية وردة، من سوريا وفرنسا
* SOLAK BALIK – VOIX DE FEMMES DU MONDE، من فرنسا
* EMMA PRAT – Le jour ou tout ira bien، من فرنسا
* FAIGENBAUM PAPHAEL – NENO، من فرنسا
* JIM MONNEAU QUINTET، من فرنسا وبلجيكا
* ANNA TREA – SOLA 360، من البرازيل وإسبانيا
* ALKALSAAT، من الضفة الغربية وفلسطين
* NICOLETTE FAVARI, CHRISTOPHER SALVITO, PASSEPARTOUT DUO، من إيطاليا
* SAHAD SARR – SAHAD، من السنغال
وأكدت الهيئة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية، أن لجنة الاختيار تلقت 378 ملف ترشح، وهو ما يعكس الإشعاع الدولي الذي بلغته التظاهرة وتنوع التجارب والعوالم الموسيقية المشاركة فيها.
العروض التونسية والمشتركةتضم البرمجة عددا من المشاريع الموسيقية التونسية، من بينها:
* ALTF4, INIT
* SAHARAGE, APEX AFICA
* WAJDI RIAHI TRIO
* BROUA, HOR EL ENSEN، من تونس وهولندا
* GULTRAH SOUND SYSTEM, WAHID EL KARN
* GROOVE ALERT
* JATHB, WILLIA REBIRTH-VOL.2 / ANCESTRAL CALL
* عصام الدين العبسي – قمح المدينة
* ناجية عبيدي
* ملكة عويج – العودة إلى الأصول
* MIDNIGHT PIN, GENO-SUITE
* نوري – VIBES، من تونس وفرنسا
* MARCO CENTASSO، من تونس وإيطاليا
* DILAW, THE SUFI MOVEMENT I، من تونس وفرنسا
* طارق زروق – طروق، من تونس وألمانيا
العروض الأجنبيةكما تضم الدورة عروضا موسيقية من عدة بلدان، من بينها:
* ليلى شاكر – الليلي، من المغرب
* يسرا الهواري – تردد، من مصر
* سراب – مية وردة، من سوريا وفرنسا
* SOLAK BALIK – VOIX DE FEMMES DU MONDE، من فرنسا
* EMMA PRAT – Le jour ou tout ira bien، من فرنسا
* FAIGENBAUM PAPHAEL – NENO، من فرنسا
* JIM MONNEAU QUINTET، من فرنسا وبلجيكا
* ANNA TREA – SOLA 360، من البرازيل وإسبانيا
* ALKALSAAT، من الضفة الغربية وفلسطين
* NICOLETTE FAVARI, CHRISTOPHER SALVITO, PASSEPARTOUT DUO، من إيطاليا
* SAHAD SARR – SAHAD، من السنغال
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