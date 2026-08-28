البورصة في اسبوع: تراجع توننداكس بنسبة 1,2 بالمائة

أنهت بورصة تونس معاملات الأسبوع على تراجع، إذ انخفض "توننداكس" بنسبة 1,2 بالمائة ليستقر عند 19450,38 نقطة وتبلغ بذلك مكاسبه منذ بداية السنة 47,1 بالمائة، وفق الوسيط بالبورصة "تونس للأوراق المالية".واتسمت معاملات الأسبوع المنقضي بنسق تداول أقل من المعتاد، حيث بلغ إجمالي قيمة المبادلات 22,5 مليون دينار. واستفادت أحجام التداول من تنفيذ صفقتي كتل بقيمة جملية بلغت 2,55 مليون دينار تعلقتا بسهم "بنك الأمان".وحقق سهم "تونيفاست" أفضل أداء خلال الأسبوع بعدما ارتفع بنسبة 4,7 بالمائة ليبلغ سعره 45,370 دينارا، وسط مبادلات بقيمة 109 آلاف دينار.وواصل سهم الشركة التونسية لأسواق الجملة صعوده، مسجلا زيادة بنسبة 3,6 بالمائة ليستقر عند 20,000 دينارا فيما بلغت قيمة المبادلات عليه خلال الأسبوع 753 ألف دينار.وفي المقابل، سجل سهم "سوتمايل" أكبر تراجع خلال الأسبوع، حيث انخفض بنسبة 15,4 بالمائة إلى 1,150 دينارا وسط تداولات تكاد تكون منعدمة.كما جاء سهم "أسد" ضمن أكبر الأسهم تراجعا، إذ فقد 8,6 بالمائة من قيمته ليستقر عند 2,650 دينارا وسط حجم تداول بلغ 318 ألف دينار.وكان سهم "بنك الأمان" الأكثر استقطابا لاهتمام المستثمرين خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة رؤوس الأموال المتداولة عليه نحو 4,7 مليون دينار أي ما يمثل 21,1 بالمائة من إجمالي حجم التداول في السوق، وذلك بفضل تنفيذ ثلاث صفقات كتل بقيمة جملية ناهزت 2,5 مليون دينار. وحافظ السهم على استقراره عند مستوى 90,990 دينارا.