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انطلاق بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للتنقل على قطارات أحواز تونس والساحل

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Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Août 2026 - 20:18 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن الشروع، بداية من 1 سبتمبر 2026، في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 2026-2027، المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني، للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل.


وتشمل هذه الاشتراكات خطوط أحواز تونس، وهي تونس-الرياض وتونس-بوقطفة وتونس-القباعة، إلى جانب خط أحواز الساحل سوسة باب الجديد-المنستير-المهدية، وذلك بمختلف نقاط البيع بمحطات هذه الخطوط.


وبالنسبة إلى أحواز الساحل، تتوفر الاشتراكات بمحطات سوسة باب الجديد والمنستير والمكنين والبقالطة وطبلبة والمهدية.


وأفادت الشركة بأن الاشتراكات تسلم فورا وتدخل حيز الصلوحية بداية من تاريخ تسلمها، مشيرة إلى أنها تخضع لتسعيرة تفاضلية، مع المحافظة على الأسعار نفسها المعتمدة خلال السنة الدراسية الفارطة. كما تتيح الشركة للمشتركين إمكانية دفع معلوم الاشتراك دفعة واحدة أو على أقساط.

وبخصوص شروط السن، حددت الشركة الحد الأقصى لسن المشتركين في 23 سنة بالنسبة إلى التلاميذ و33 سنة بالنسبة إلى الطلبة. أما المتربصون بمراكز التكوين المهني، فتختلف الشروط حسب المستوى، إذ يبلغ الحد الأقصى للسن 23 سنة بالنسبة إلى المستوى الأول، و30 سنة بالنسبة إلى المستوى الثاني، و33 سنة بالنسبة إلى المستوى الثالث.
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