تارانتو 2026: سيدات تونس لكرة اليد يكتسحن كوسوفو ويعززن الصدارة

ترتيب المجموعة



بقية البرنامج



حقق المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات، اليوم الجمعة، فوزا عريضا على منتخب كوسوفو بنتيجة، لحساب الجولة الرابعة من منافسات كرة اليد النسائية ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة بمدينة تارانتو الإيطالية.وأنهى المنتخب التونسي الشوط الأول متقدما بنتيجة، قبل أن يواصل سيطرته خلال الشوط الثاني ويخرج بانتصار كبير.ويعد هذا الفوزللمنتخب التونسي، الذي عزز موقعه في صدارة المجموعة برصيدومن المنتظر أن يواجه المنتخب التونسي، يوم الأحد 30 أوت، نظيره الجزائري في الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الأول.1.8 نقاط من 4 مباريات2.4 نقاط من 3 مباريات3.4 نقاط من 3 مباريات4.4 نقاط من 3 مباريات5.0 نقطة من 3 مباريات6.0 نقطة من 4 مباريات* تونس – الجزائر: الساعة 14:00* مقدونيا الشمالية – كوسوفو: الساعة 16:30* إيطاليا – اليونان: الساعة 19:00وتقام يوم الثلاثاء 1 سبتمبر المباراة الترتيبية من أجل المركزين الخامس والسادس، ثم مباراة الميدالية البرونزية، على أن تختتم المنافسات بالمباراة النهائية من أجل