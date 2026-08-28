تارانتو 2026: سيدات تونس لكرة اليد يكتسحن كوسوفو ويعززن الصدارة
حقق المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات، اليوم الجمعة، فوزا عريضا على منتخب كوسوفو بنتيجة 38-10، لحساب الجولة الرابعة من منافسات كرة اليد النسائية ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة بمدينة تارانتو الإيطالية.
وأنهى المنتخب التونسي الشوط الأول متقدما بنتيجة 20-3، قبل أن يواصل سيطرته خلال الشوط الثاني ويخرج بانتصار كبير.
ويعد هذا الفوز الرابع على التوالي للمنتخب التونسي، الذي عزز موقعه في صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط.
ومن المنتظر أن يواجه المنتخب التونسي، يوم الأحد 30 أوت، نظيره الجزائري في الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الأول.
ترتيب المجموعة1. تونس: 8 نقاط من 4 مباريات
2. إيطاليا: 4 نقاط من 3 مباريات
3. الجزائر: 4 نقاط من 3 مباريات
4. اليونان: 4 نقاط من 3 مباريات
5. مقدونيا الشمالية: 0 نقطة من 3 مباريات
6. كوسوفو: 0 نقطة من 4 مباريات
بقية البرنامجالأحد 30 أوت:
* تونس – الجزائر: الساعة 14:00
* مقدونيا الشمالية – كوسوفو: الساعة 16:30
* إيطاليا – اليونان: الساعة 19:00
وتقام يوم الثلاثاء 1 سبتمبر المباراة الترتيبية من أجل المركزين الخامس والسادس، ثم مباراة الميدالية البرونزية، على أن تختتم المنافسات بالمباراة النهائية من أجل الميدالية الذهبية.
وأنهى المنتخب التونسي الشوط الأول متقدما بنتيجة 20-3، قبل أن يواصل سيطرته خلال الشوط الثاني ويخرج بانتصار كبير.
ويعد هذا الفوز الرابع على التوالي للمنتخب التونسي، الذي عزز موقعه في صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط.
ومن المنتظر أن يواجه المنتخب التونسي، يوم الأحد 30 أوت، نظيره الجزائري في الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الأول.
ترتيب المجموعة1. تونس: 8 نقاط من 4 مباريات
2. إيطاليا: 4 نقاط من 3 مباريات
3. الجزائر: 4 نقاط من 3 مباريات
4. اليونان: 4 نقاط من 3 مباريات
5. مقدونيا الشمالية: 0 نقطة من 3 مباريات
6. كوسوفو: 0 نقطة من 4 مباريات
بقية البرنامجالأحد 30 أوت:
* تونس – الجزائر: الساعة 14:00
* مقدونيا الشمالية – كوسوفو: الساعة 16:30
* إيطاليا – اليونان: الساعة 19:00
وتقام يوم الثلاثاء 1 سبتمبر المباراة الترتيبية من أجل المركزين الخامس والسادس، ثم مباراة الميدالية البرونزية، على أن تختتم المنافسات بالمباراة النهائية من أجل الميدالية الذهبية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335206