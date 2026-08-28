JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:21 Tunis

تارانتو 2026: سيدات تونس لكرة اليد يكتسحن كوسوفو ويعززن الصدارة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Août 2026 - 18:37 قراءة: 0 د, 55 ث
      
حقق المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات، اليوم الجمعة، فوزا عريضا على منتخب كوسوفو بنتيجة 38-10، لحساب الجولة الرابعة من منافسات كرة اليد النسائية ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة بمدينة تارانتو الإيطالية.


وأنهى المنتخب التونسي الشوط الأول متقدما بنتيجة 20-3، قبل أن يواصل سيطرته خلال الشوط الثاني ويخرج بانتصار كبير.


ويعد هذا الفوز الرابع على التوالي للمنتخب التونسي، الذي عزز موقعه في صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط.


ومن المنتظر أن يواجه المنتخب التونسي، يوم الأحد 30 أوت، نظيره الجزائري في الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الأول.

ترتيب المجموعة

1. تونس: 8 نقاط من 4 مباريات
2. إيطاليا: 4 نقاط من 3 مباريات
3. الجزائر: 4 نقاط من 3 مباريات
4. اليونان: 4 نقاط من 3 مباريات
5. مقدونيا الشمالية: 0 نقطة من 3 مباريات
6. كوسوفو: 0 نقطة من 4 مباريات

بقية البرنامج

الأحد 30 أوت:

* تونس – الجزائر: الساعة 14:00
* مقدونيا الشمالية – كوسوفو: الساعة 16:30
* إيطاليا – اليونان: الساعة 19:00

وتقام يوم الثلاثاء 1 سبتمبر المباراة الترتيبية من أجل المركزين الخامس والسادس، ثم مباراة الميدالية البرونزية، على أن تختتم المنافسات بالمباراة النهائية من أجل الميدالية الذهبية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335206

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 28 أوت 2026 | 15 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:26
18:56
16:02
12:28
05:47
04:15
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet42°
33° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-30
38°-28
39°-29
36°-27
36°-27
  • Avoirs en devises 25512,1
  • (28/08)
  • Jours d'importation 100
  • 1 € = 3,38720 DT
  • (28/08)
  • 1 $ = 2,91162 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/08)     1845,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/08)   30186 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio