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بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات: تونس تواجه مالي في ثمن النهائي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Août 2026 - 19:04 قراءة: 0 د, 39 ث
      
يلاقي المنتخب التونسي لكرة الطائرة للسيدات، يوم الأحد، نظيره المالي لحساب الدور ثمن النهائي لبطولة الأمم الإفريقية التي تحتضنها العاصمة الكينية نيروبي من 25 أوت إلى 5 سبتمبر المقبل.


وأنهى المنتخب التونسي منافسات المجموعة الثالثة في المرتبة الثالثة، إثر هزيمته أمام المنتخب الغاني بنتيجة 3-2، وذلك بعد فوزه في الجولة الأولى على نيجيريا بنتيجة 3-1، وخسارته في الجولة الثانية أمام الكاميرون بنتيجة 3-0.


وفي ما يلي برنامج مباريات الدور ثمن النهائي، حسب توقيت تونس:


السبت 29 أوت 2026

أوغندا – الكونغو الديمقراطية: الساعة 11:00
الجزائر – السنغال: الساعة 14:00
كينيا – نيجيريا: الساعة 17:00

الأحد 30 أوت 2026

رواندا – بوركينا فاسو: الساعة 08:00
زامبيا – غانا: الساعة 11:00
مصر – بوروندي: الساعة 14:00
تونس – مالي: الساعة 17:00

في المقابل، أعفي المنتخب الكاميروني من خوض منافسات الدور ثمن النهائي.
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