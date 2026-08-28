بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات: تونس تواجه مالي في ثمن النهائي

السبت 29 أوت 2026



الأحد 30 أوت 2026



يلاقي المنتخب التونسي لكرة الطائرة للسيدات، يوم الأحد، نظيره المالي لحساب الدور ثمن النهائي لبطولة الأمم الإفريقية التي تحتضنها العاصمة الكينية نيروبي من 25 أوت إلى 5 سبتمبر المقبل.وأنهى المنتخب التونسي منافسات المجموعة الثالثة في المرتبة الثالثة، إثر هزيمته أمام المنتخب الغاني بنتيجة 3-2، وذلك بعد فوزه في الجولة الأولى على نيجيريا بنتيجة 3-1، وخسارته في الجولة الثانية أمام الكاميرون بنتيجة 3-0.وفي ما يلي برنامج مباريات الدور ثمن النهائي، حسب توقيت تونس:أوغندا – الكونغو الديمقراطية: الساعة 11:00الجزائر – السنغال: الساعة 14:00كينيا – نيجيريا: الساعة 17:00رواندا – بوركينا فاسو: الساعة 08:00زامبيا – غانا: الساعة 11:00مصر – بوروندي: الساعة 14:00في المقابل، أعفي المنتخب الكاميروني من خوض منافسات الدور ثمن النهائي.