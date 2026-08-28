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تارانتو 2026: اختفاء محمد امين السعيدي لاعب الكرة الحديدية منذ يومين في مطار روما

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Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Août 2026 - 17:56 قراءة: 1 د, 33 ث
      
أكد رئيس الجامعة التونسية للكرة الحديدية عماد بوزريبة اختفاء لاعب المنتخب التونسي (اختصاص الرافا) محمد امين السعيدي منذ يومين في مطار روما وانقطاع اخباره الى حدود اليوم.
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وأوضح بوزريبة، في تصريح الى موفد وكالة تونس افريقيا للانباء الى "تارانتو" ان اللاعب المذكور تحول رفقة عناصر الوفد الرياضي للمنتخب الوطني التونسي للكرة الحديدية (اختصاصات الحرة والمقيدة والرافا) عقب انتهاء المشاركة في الألعاب المتوسطية، التي تتواصل فعالياتها بمدينة تارانتو، الى مطار باري، قبل الانتقال عبر رحلة جوية داخلية الى مطار روما للعودة الى ارض الوطن.
وبمجرد الوصول الى مطار روما، لاحظ كل عناصر الوفد المتألف من ثلاثة مدربين وتسعة لاعبين آخرين غياب اللاعب المذكور، فانطلق الجميع في البحث عنه دون جدوى، مع صعوبة المأمورية خاصة في ظل ضيق الوقت قبل حلول موعد اقلاع الطائرة نحو تونس.

وتابع رئيس الجامعة قوله ان رئيس بعثة منتخب الكرة الحديدية المشاركة في الألعاب المتوسطية رؤوف العقيلي اعلم الطواقم الأمنية المنتشرة في المطار المذكور باختفاء اللاعب قبل الإقلاع نحو تونس.
وبيّن ان العقيلي اعلمه رسميا امس الخميس بخبر اختفاء اللاعب المذكور في مطار روما، مشيرا الى انه بمجرد التوصل بالمعلومة راسلت الجامعة سلطة الاشراف (وزارة الشباب والرياضة) بالموضوع عبر البريد الالكتروني، مضيفا انه سيتم تقديم تقرير مفصل عن ظروف الرحلة من قبل رئيس البعثة رؤوف العقيلي، الذي يشغل بالتوازي خطة مدرب منتخب اختصاص الكرة الحديدية الحرة، لتقديمه لاحقا الى سلطة الاشراف.

وختم بوزريبة ان اللاعب امين السعيدي، المنتمي الى جمعية الكرة الحديدية بالزهراء، يعدّ عنصرا متميزا ويتمتع بامكانيات واعدة فضلا عن خصاله واخلاقه العالية.
يشار الى ان السعيدي، البالغ من العمر 22 سنة، حامل ميداليتين واحدة فضية واخرى برونزية في بطولة افريقيا للرافا التي أقيمت مؤخرا بمدينة الشلف الجزائرية، لم يتمكن من التتويج في مسابقتي الفردي والزوجي رجال خلال الألعاب المتوسطية التي تتواصل بمدينة تارانتو الى غاية 3 سبتمبر.
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