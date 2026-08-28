بنزرت: والي الجهة يدعو إلى التصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة في قطاع المياه المعدنيّة

دعا والي بنزرت، سالم بن يعقوب، إلى التصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة في قطاع المياه المعدنيّة، وإلى الرفع من نسق التزوّد بهذه المياه في مختلف مسالك التوزيع بجميع مناطق ومعتمديات الجهة، وتغطية الطلب المتزايد عليها.وأكّد، لدى إشرافه، أمس الخميس، على جلسة عمل قطاعية خصّصت للنظر في الحلول العملية الكفيلة بتجاوز الاشكاليات الهيكلية والطارئة المتعلقة بتأمين التزوّد بالمياه المعدنية، على حرص مختلف مصالح الدولة على إتخاذ مجمل التدابير والإجراءات العملية والناجعة لدعم مهنيي القطاع وفق الاطر القانونية، بما من شأنه ضمان تزويد الجهة بالمياه المعدنية دون التأثير سلبا على مسالك التوزيع في بقية ولايات الجمهورية.وتطرّق الحاضرون في الجلسة من ممثلي الادارة الجهوية للتجارة، والامن والحرس الوطنيين، والشرطة البلدية، علاوة على ممثلي عدد من الشركات والمزودين المعتمدين في قطاع المياه المعدنية، إلى مجمل الإشكاليات العالقة سواء المتعلقة بالمسائل المالية والادارية والتجارية أو المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي الموجه للترويج، علاوة على مخلفات تداعيات إنقطاعات التيار الكهربائي والحلول العملية الواجبة لفضها بتفاعل وتعاون جماعي،وفق ورد بالصفحة الرسمية للولاية علة شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".