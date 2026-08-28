وزارة الداخلية: بلاغ مروري بمناسبة مقابلة الافريقي وامل حمام سوسة السبت

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الجمعة بلاغا مروريا وذلك فـي إطار مقابلة الجولة الثانية ذهاب لبطولـة الرابطة المحترفة الأولى لكـرة القـدم الـتي ستـدور يوم السبت 29 أوت الجاري على الساعـة الرابعة و النصف مساء بملعب حمادي العقربي برادس (ولاية بن عروس) بين فريقي النادي الإفريقي والأمل الرياضي بحمام سوسة.وتتمثل الإجراءات في:أولا : يحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنيـة رقم 1 في الجزء الممتد بين مفتـرق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهـراء بدايـة من الساعة 11.30 إلى الساعة 20.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول.ثانيا : ستفتح أبواب الملعـب علــــى الساعـة 13.30 ويستحسن القدوم في أوقـات مبكــرة.ثالثا: يتعيـن على حاملـي التذاكر والاشتراكات الاستظهـار بهـا وجوبا بجميـع البوابات المتقدمـة (مدخل الملعب من ناحية السريعة - مفترق وادي مليان - مفترق BSB - مفترق نوبو ).رابعا: تجنبا للاكتظاظ المروري عند دخول الجماهير الرياضية سيتم تخصيص المأوى الشمالي لحاملي الاشتراكات والتذاكر"VIRAGE " وحاملي الاشتراكــات " PELOUSE " ويمكن الوصول إليــهعبر محــول الملعب ثم المدخل الرئيسي ثم يسارا اتجاه المأوى الشمالــي وكذلك عبر مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسطية ثم الانعراج يمينا اتجاه المأوى الشمالي.وسيتم كذلك تخصيص المأوى الجنوبي لحاملي الاشتراكات والتذاكر "ENCEINTE - TRIBUNE " وحاملي التذاكر " PELOUSE" ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السريعة الجنوبية ثم مفترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتـون وكذلك عبر الطريق الوطنية رقم 1 فمفترق شوشة رادس ثم مفترق المدينة الجديدة في اتجاه مدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتــون .ويمكن الوصول الى الماوى الجنوبي عبر مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسطية ثم الانعراج يسارا اتجاه المأوى الجنوبي.من جهة أخرى اكدت الوزارة في البلاغ انه على كافة الجماهير الرياضية إيواء سياراتهم داخل المأوي المخصصة ضمانا لحسن تأمينها وحفاظا على السيولة المرورية أثناء خروج الجماهير وسيكون الدخول إلى المآوي الشرفية عبـر المدخـل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات ( loges ) والصحافييـن.وشددت وزارة الداخلية على ضرورة احترام قانون الطرقات بما في ذلك تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والابتعاد عن السياقة المتهـــورة والسلوكيات الخطيرة