JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:28 Tunis

سليانة: تواصل جهود السيطرة على حريق جبل بولمان ببرقو

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d062dd3d7b3e6.95135193_jephqngoilkfm.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Août 2026 - 13:50 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تتواصل جهود أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة للسيطرة على حريق نشب، أمس الخميس، بجبل بولمان بمنطقة مزاتة من معتمدية برقو، رغم الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وهبوب رياح الشهيلي، وصعوبة التضاريس، إضافة إلى توزّع الحريق على جيوب متفرقة، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بدائرة الغابات بسليانة.
وبيّن ذات المصدر، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء،اليوم الجمعة، أن طائرة عسكرية تدخّلت أمس لمعاضدة مجهودات أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية، ومن المنتظر أن تتدخل اليوم أيضا لإخماد بعض الجيوب التي يصعب الوصول إليها.

وأشار إلى أنه تم تسخير 5 شاحنات تابعة لدائرة الغابات التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة، وآلة كاسحة، و6 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية، من أجل معاضدة جهود السيطرة على الحريق.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335193

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 28 أوت 2026 | 15 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:26
18:56
16:02
12:28
05:47
04:15
الرطــوبة:
% 31
Babnet
Babnet41°
41° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-30
40°-27
39°-28
36°-27
36°-27
  • Avoirs en devises 25279,2
  • (27/08)
  • Jours d'importation 99
  • 1 € = 3,38663 DT
  • (27/08)
  • 1 $ = 2,90645 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/08)     1845,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/08)   30186 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio