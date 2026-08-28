سليانة: تواصل جهود السيطرة على حريق جبل بولمان ببرقو

تتواصل جهود أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة للسيطرة على حريق نشب، أمس الخميس، بجبل بولمان بمنطقة مزاتة من معتمدية برقو، رغم الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وهبوب رياح الشهيلي، وصعوبة التضاريس، إضافة إلى توزّع الحريق على جيوب متفرقة، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بدائرة الغابات بسليانة.وبيّن ذات المصدر، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء،اليوم الجمعة، أن طائرة عسكرية تدخّلت أمس لمعاضدة مجهودات أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية، ومن المنتظر أن تتدخل اليوم أيضا لإخماد بعض الجيوب التي يصعب الوصول إليها.وأشار إلى أنه تم تسخير 5 شاحنات تابعة لدائرة الغابات التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة، وآلة كاسحة، و6 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية، من أجل معاضدة جهود السيطرة على الحريق.