تعاون تونسي أمريكي لدعم القدرات في التصدي للتهديدات الأمنية المشتركة

أجرى وفد من الإدارة العامة للتكوين بالشرطة الأسبوع الجاري بولاية ميشيغان الأمريكية، زيارة لتبادل الخبرات مع شرطة الولاية وكلية العدالة الجنائية بجامعة ولاية ميشيغان، والاطلاع على أبرز التجارب الأمريكية في مجال التدريب على إنفاذ القانون.وتهدف الزيارة إلى دعم قدرات تونس في التصدي للتهديدات الأمنية المشتركة التي تواجه البلدين ، بما يسهم في تعزيز أمن التونسيين والأمريكيين، وفق ما اوردته سفارة الولايات المتحدة الامريكية بتونس على صفحتها الرسمية على منصة "فايسبوك".واطلع أعضاء الوفد على التجارب والخبرات الأمريكية في مجال إدارة أكاديميات الشرطة وضمان جودة التدريب، بما من شأنه دعم أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية، التي شيدت بالشراكة مع الولايات المتحدة، في إعداد كفاءات أمنية متخصصة قادرة على التعامل مع عدد من الأولويات الأمنية المشتركة، ولا سيما مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب.وأكد السفير الأمريكي لدى تونس، بيل بزي، أن الشراكة بين شرطة الولاية والشرطة التونسية تفتح فصلا جديدا في مسيرة الصداقة الأمريكية التونسية الممتدة لما يقارب 230 عاما.