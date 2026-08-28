توزر: مواطنون يطالبون بالإعلان مسبقا عن انقطاعات التيار الكهربائي واحترام التوقيت المعلن

دعا عدد من متساكني ولاية توزر مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى الإعلان مسبقا عن برنامج للقطع الدوري للتيار الكهربائي، واحترام هذا البرنامج، مع اعتماد نظام تداول بين المناطق، بما يضمن استمرارية التزويد بالكهرباء وتفادي الانقطاع الكامل في الوقت نفسه بعدد من المناطق، مؤكدين على ضرورة الاستعداد المسبق والمحكم لفصل الصيف.وفي شهادات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، تحدّث عدد من المواطنين، عن الوضعية التي تشهدها الجهة، خاصة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة التي عرفت تكرّر انقطاع التيار الكهربائي أكثر من مرة في اليوم الواحد وامتداده لساعات طويلة، ما أثّر في سير الحياة اليومية للأسر، وفي عدد من الخدمات والمرافق، على غرار توزيع مياه الشرب وعمل المخابز.وأشاروا إلى أن هذه الانقطاعات خلّفت أيضا تداعيات صحية وإنسانية، خاصة في صفوف المرضى وكبار السن، حيث ساءت الحالة الصحية لبعضهم، فضلا عن تعطل عدد من الأجهزة المنزلية، في وقت تشهد فيه درجات الحرارة ارتفاعا يستوجب تشغيل أجهزة التكييف والتبريد، كما تسببت في اضطراب نشاط العديد من المرافق والخدمات، ما زاد في إرباك الحياة اليومية للمواطنين، وفق تعبيرهم.ص م