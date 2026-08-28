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عمادة الأطباء تدعو إلى توخي أقصى درجات الحذر في مواجهة موجة الحر الاستثنائية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Août 2026 - 12:42 قراءة: 0 د, 35 ث
      
دعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء، في بلاغ له اليوم الجمعة، المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر للتوقي من مخاطر ارتفاع درجات حرارة الطقس في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد.


وأوصى المجلس بتجنب التنقل إلا عند الضرورة، والحرص على شرب الماء بانتظام، وتجنب التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا و4 مساء، والاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة.


كما شدّد على ضرورة توخي مزيد من الحيطة والحذر بالنسبة إلى الفئات الأكثر عرضة لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة، وفي مقدمتها كبار السن والرضع والأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.


ودعا المجلس الى استشارة الطبيب فور ظهور أعراض تشير إلى الإصابة بضربة شمس، على غرار ارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع والدوار والتوعك أو فقدان الوعي.

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