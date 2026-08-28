الدوري الماسي - البرازيلي سانتوس يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر حواجز في زيوريخ

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حطّم البرازيلي أليسون دوس سانتوس الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر حواجز للرجال خلال لقاء زيوريخ ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى أمس الخميس.

وانطلق دوس سانتوس متقدما على منافسيه في آخر 100 متر ليقطع المسافة في 45.80 ثانية، محطما الرقم القياسي السابق البالغ 45.94 ثانية، الذي سجله النرويجي كارستن وارهولم في أولمبياد طوكيو 2021.