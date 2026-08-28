JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:30 Tunis

الدوري الماسي - البرازيلي سانتوس يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر حواجز في زيوريخ

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a915b67838d97.29452252_ihokpengflqjm.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Août 2026 - 10:55 قراءة: 0 د, 17 ث
      
حطّم البرازيلي أليسون دوس سانتوس الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر حواجز للرجال خلال لقاء زيوريخ ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى أمس الخميس.
وانطلق دوس سانتوس متقدما على منافسيه في آخر 100 متر ليقطع المسافة في 45.80 ثانية، محطما الرقم القياسي السابق البالغ 45.94 ثانية، الذي سجله النرويجي كارستن وارهولم في أولمبياد طوكيو 2021.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335181

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 28 أوت 2026 | 15 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:26
18:56
16:02
12:28
05:47
04:15
الرطــوبة:
% 21
Babnet
Babnet41°
39° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-30
40°-27
39°-28
36°-27
36°-27
  • Avoirs en devises 25279,2
  • (27/08)
  • Jours d'importation 99
  • 1 € = 3,38663 DT
  • (27/08)
  • 1 $ = 2,90645 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/08)     1845,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/08)   30186 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio