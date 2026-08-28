JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:30 Tunis

المعهد الوطني للرصد الجوي يوثق الخسوف الجزئي للقمر من تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a91558cb53ec5.11053811_kpmjolefghniq.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Août 2026 - 10:16 قراءة: 0 د, 30 ث
      
نشر المعهد الوطني للرصد الجوي على صفحته الرسمية فيسبوك، صورا للخسوف الجزئي للقمر ألتقط فجر اليوم الجمعة 28 أوت الجاري.
 

وبدأ الخسوف شبه الظلي وفق التوقيت المحلي لتونس الساعة 02.24 فجرا، وانطلق الخسوف الجزئي من الساعة 03:34 فجرا، فيما بلغت ذروة الخسوف على الساعة 05:13 صباحا، وفق المعهد.


ويبلغ مقدار الخسوف في ذروته حوالي 0.93 وهو مايعني أن حوالي 93 بالمائة من قطر القمر موجود في ظل الأرض، ويكون القمر عندها على ارتفاع يقارب 7 درجات فقط فوق الأفق الغربي في منطقة تونس الكبرى.
 

 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335178

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 28 أوت 2026 | 15 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:26
18:56
16:02
12:28
05:47
04:15
الرطــوبة:
% 21
Babnet
Babnet41°
39° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-30
40°-27
39°-28
36°-27
36°-27
  • Avoirs en devises 25279,2
  • (27/08)
  • Jours d'importation 99
  • 1 € = 3,38663 DT
  • (27/08)
  • 1 $ = 2,90645 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/08)     1845,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/08)   30186 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio