المعهد الوطني للرصد الجوي يوثق الخسوف الجزئي للقمر من تونس

نشر المعهد الوطني للرصد الجوي على صفحته الرسمية فيسبوك، صورا للخسوف الجزئي للقمر ألتقط فجر اليوم الجمعة 28 أوت الجاري.وبدأ الخسوف شبه الظلي وفق التوقيت المحلي لتونس الساعة 02.24 فجرا، وانطلق الخسوف الجزئي من الساعة 03:34 فجرا، فيما بلغت ذروة الخسوف على الساعة 05:13 صباحا، وفق المعهد.ويبلغ مقدار الخسوف في ذروته حوالي 0.93 وهو مايعني أن حوالي 93 بالمائة من قطر القمر موجود في ظل الأرض، ويكون القمر عندها على ارتفاع يقارب 7 درجات فقط فوق الأفق الغربي في منطقة تونس الكبرى.