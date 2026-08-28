الدوري الماسي (ملتقى زيوريخ) - الأمريكية راسل تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر حواجز

سجلت البطلة الأولمبية الأميركية ماساي راسل رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق 100 متر حواجز للسيدات خلال ملتقى زيوريخ ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى.وحققت العداءة الأميركية البالغة 26 عاما زمنا قدره 12.09 ثانية، لتحطم الرقم القياسي السابق البالغ 12.12 ثانية، والذي كان في حوزة النيجيرية توبي أموسان خلال بطولة العالم في يوجين عام 2022.واستفادت العداءة الأمريكية من انعدام الرياح (0.0 متر/ثانية)، ودقة أدائها التقني لتوقع على رقم قياسي عالمي جديد، مكللة بذلك مسارا تصاعديا لافتا منذ بداية الموسم.