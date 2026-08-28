وحدات مشتركة من الجيش والحرس والحماية المدنية توزع المياه في عدد من الجهات
تم اتخاذ جملة من التدخلات العاجلة والميدانية لتأمين التزويد بمياه الشرب في عدد من الجهات التي شهدت اضطرابات وانقطاعات، بالتزامن مع موجة الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد.
وتمت هذه التدخلات بمشاركة وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية، إلى جانب مصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز، حيث تم العمل على تأمين توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج بالمناطق المعنية.
وتمت هذه التدخلات بمشاركة وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية، إلى جانب مصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز، حيث تم العمل على تأمين توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج بالمناطق المعنية.
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