تارانتو 2026: فضية غير مسبوقة لآمنة بن حسونة في السباحة بالزعانف ترفع الحصيلة التونسية إلى 14 ميدالية في أعقاب اليوم السابع

من مبعوث وات طارق سايحي - عززت تونس رصيدها من الميداليات مساء الخميس ضمن منافسات الالعاب المتوسطية "تارانتو 2026" بميدالية فضية في اختصاص السباحة بالزعانف لترفع حصيلتها الجملية مع ختام اليوم السابع إلى 14 ميدالية (2 ذهبية و3 فضية و9 برونزية).وتحتل البعثة الرياضية التونسية المركز الحادي عشر في جدول الترتيب العام الذي تتصدره إيطاليا بمجموع 109 ميدالية (39 ذهبية و39 فضية و31 برونزية) متبوعة بتركيا في المركز الثاني برصيد 53 ميدالية (24 ذهبية و13 فضية و16 برونزية) واليونان ب37 ميدالية (14 ذهبية و11 فضية و12 برونزية).وكانت السباحة التونسية في اختصاص السباحة بالزعانف آمنة بن حسونة نجمة منافسات يوم الخميس باحرازها ميدالية فضية في سباق 100 متر (زعنفتان اثنتان) بتوقيت قدره 48 ثانية و72 جزء في سباق كسبته الإيطالية فيولا ماغوغا بتوقيت قدره 48 ثانية و18 جزء، في حين آلت الميدالية البرونزية للفرنسية كاميل جوليان بتوقيت قدره 48 ثانية و91 جزء.وفضلا عن أهمية هذا التتويج في تعزيز رصيد تونس في الألعاب التي تتواصل منافساتها إلى غاية 3 سبتمبر الجاري، تكتسي ميدالية آمنة بن حسونة قيمة مضاعفة باعتبارها أول ميدالية تونسية في رياضة السباحة بالزعانف ضمن الألعاب المتوسطية بعد إدراجها للمرة الأولى في برنامج المنافسات.وفي اختصاص القوس والسهم، ودع الثنائي التونسي المتالف من محمد حماد ورؤى بن عبد القادر المنافسات بشكل مبكر في مسابقتي الفردي والزوجي مختلط.أما في مسابقة الفردي رجال، انهزم محمد حماد في الدور السادس عشر أمام الفرنسي رومان فيالي بنتيجة 0-6، في حين خسرت رؤى بن عبد القادر في الدور ذاته أمام الإيطالية تاتينا أندريولي بالنتيجة ذاتها.كمت انهزم نفس الثنائي في مسابقة الزوجي مختلط في الدور ثمن النهائي بنتبجة 0-6 أمام الثنائي الصربي.وأشار اللاعبان في تصريح لمبعوث وكالة تونس إفريقيا للأنباء الى تارانتو أن المستوى العالمي للمنافسين والتباين في الامكانيات اللوجستية حالا دون بلوغ أدوار متقدمة خلال مشاركتهما في هذه الألعاب.ولم يكن الرامي التونسي علاء الدين عثماني افضل حالا بعدم توفقه في بلوغ الدور النهائي لمسابقة الرماية بالمسدس الهوائي (10 متر)، اثر انهاء التصفيات في المركز الرابع عشر.اما في التنس، فقد انهزم الثنائي التونسي عزيز الواقع ووسام عبد الرحمان بنتيجة 1-2 لحساب منافسات ربع نهائي مسابقة الزوجي أمام الثنائي الاسباني اليخاندرو مارتو واليخو سانشير.وفي الرياضات الجماعية، تعثر المنتخب التونسي لكرة اليد للأواسط أمام المنتخب الجزائري بنتجية 26-33 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية. وعلى ضوء هذه النتيجة، فشل السباعي التونسي في التاهل الى المربع الذهبي ليكتفي بلعب المقابلات الترتيبية من أجل المراكز 5 الى 8 بعدما حل في المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية.