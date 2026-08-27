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تصفيات مونديال السلة 2027: تونس تستهل مشوارها بفوز على الرأس الأخضر

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Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 23:13 قراءة: 0 د, 44 ث
      
استهل المنتخب التونسي لكرة السلة منافسات النافذة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2027 بفوز ثمين على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 60-56، مساء الخميس، بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.


وأقيمت المباراة لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، التي تتواصل منافساتها من 27 إلى 30 أوت الجاري.


وفي بقية مباريات الجولة الأولى، فاز منتخب الكاميرون على نيجيريا بنتيجة 78-62، فيما تغلب منتخب جنوب السودان على غينيا بنتيجة 81-71.


وبهذا الفوز، رفع المنتخب التونسي رصيده إلى 12 نقطة من 7 مباريات، ليتساوى مع منتخب جنوب السودان، خلف المتصدر الكاميروني صاحب 13 نقطة.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الكاميرون: 13 نقطة
2- جنوب السودان: 12 نقطة
3- تونس: 12 نقطة
4- غينيا: 11 نقطة
5- نيجيريا: 11 نقطة
6- الرأس الأخضر: 10 نقاط

ويخوض المنتخب التونسي مباراته الثانية يوم الجمعة أمام الكاميرون، قبل أن يختتم سلسلة لقاءاته في هذه النافذة بمواجهة منتخب جنوب السودان يوم الأحد 30 أوت.
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