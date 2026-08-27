تصفيات مونديال السلة 2027: تونس تستهل مشوارها بفوز على الرأس الأخضر

ترتيب المجموعة الخامسة



وأقيمت المباراة لحساب، التي تتواصل منافساتها من 27 إلى 30 أوت الجاري.وفي بقية مباريات الجولة الأولى، فاز، فيما تغلبوبهذا الفوز، رفع المنتخب التونسي رصيده إلى، ليتساوى مع منتخب جنوب السودان، خلف المتصدر الكاميروني صاحب 13 نقطة.13 نقطة12 نقطة12 نقطة11 نقطة11 نقطة10 نقاطويخوض المنتخب التونسي مباراته الثانية، قبل أن يختتم سلسلة لقاءاته في هذه النافذة بمواجهة