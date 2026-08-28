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تونس تحتضن التظاهرة الدولية حول الصحة الرقمية والطب عن بعد "Telehealth Connect 2026" من 29 سبتمبر الى غرة أكتوبر 2026

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Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Août 2026 - 07:36 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تحتضن تونس من 29 سبتمبر إلى غرة أكتوبر 2026 التظاهرة الدولية حول الصحة الرقمية والطب عن بعد "Telehealth Connect 2026"، بمشاركة دولية من إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
    ويجمع الحدث، على امتداد ثلاثة أيام، مسؤولين في قطاع الصحة وخبراء ومبتكرين وصناع قرار، بهدف تبادل المعارف والخبرات وبناء شراكات حول عدد من القضايا المتصلة بمستقبل الصحة، من بينها تطبيقات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وإدارة البيانات وأمنها.

    كما سيتيح الحدث بحث آفاق تطوير الخدمات الصحية والاستفادة من التطورات التكنولوجية والابتكارات الحديثة، إلى جانب التطرق إلى التحديات المرتبطة بأمن البيانات ومستقبل القطاع الصحي.   ويسعى "Telehealth Connect 2026" إلى جعل تونس فضاء يلتقي فيه الفاعلون والخبراء من مختلف مناطق العالم لتبادل التجارب والتصورات وبناء شراكات من أجل مستقبل صحي أكثر تطورا وابتكارا وإنصافا.
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