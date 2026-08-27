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الدائرة الاستعجالية ترفض مطلب إلغاء قرار تجميد نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

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Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 21:40 قراءة: 0 د, 27 ث
      
قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفض المطلب المتعلق بالدعوى التي رفعها الممثل القانوني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ضد قرار الكاتب العام للحكومة القاضي بتجميد نشاطها لمدة شهر واحد.


وكانت الكتابة العامة للحكومة قد أصدرت، أواخر شهر أفريل الماضي، قرارا يقضي بتجميد نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر.


وعلى إثر ذلك، تولى الممثل القانوني للهيئة المديرة للرابطة رفع دعوى استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، طالب من خلالها بإلغاء قرار تجميد نشاط الرابطة.


وبعد عدة جلسات قضائية، قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفض المطلب.
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