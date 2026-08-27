الدائرة الاستعجالية ترفض مطلب إلغاء قرار تجميد نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

وكانتقد أصدرت، أواخر شهر أفريل الماضي، قرارا يقضي بتجميد نشاطلمدة شهر.وعلى إثر ذلك، تولى الممثل القانوني للهيئة المديرة للرابطة، طالب من خلالها بإلغاء قرار تجميد نشاط الرابطة.وبعد، قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس