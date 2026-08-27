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بن عروس: الترفيع في حصة توزيع المياه المعدنية إلى 60 ألف قارورة يوميا لمجابهة النقص

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Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 21:14 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أشرف والي بن عروس عبد الحميد بوقديدة، الخميس، على جلسة عمل إستثنائية وعاجلة خصصت لمتابعة أزمة نقص المياه المعدنية بالجهة والبحث في سبل ضمان إنتظام التزويد والتوزيع



وحضر الجلسة كاتب عام الولاية، ورؤساء الأقاليم وعدد من الإطارات الأمنية ذات العلاقة والمعتمدون، وممثلو الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، إلى جانب ممثل شركة "زهرة" لإستغلال وتعبئة المياه المعدنية والمشروبات، المتواجدة بمنطقة القصيبي من معتمدية مرناق، وعدد من تجار الجملة للمواد الغذائية والمياه المعدنية والموزعين المعتمدين على المستوى الجهوي.





وبعد التداول في مختلف جوانب الموضوع وتحديد أبرز نقاط الخلل التي تعيق إنتظام عملية التزويد، تم الإتفاق على جملة من الإجراءات الرامية إلى ضمان التدفق المنتظم للمياه المعدنية والحد من المضاربة وقطع الطريق أمام السماسرة وتجار الأزمات.



وتعهدت الشركة في هذا الإطار،بالترفيع في الكمية المخصصة للتوزيع بولاية بن عروس من 30 ألف قارورة يوميا إلى 60 ألف قارورة، بما من شأنه دعم نسق التزويد والإستجابة بشكل أفضل لحاجيات الجهة.


كما تعهد تجار الجملة، بدورهم، بالترفيع في كميات التزويد اليومية، فيما تم الإتفاق، ضمانا لحسن سير عملية التوزيع ومتابعتها، على تمكين مصالح الولاية يوميا من جدول مفصل للتوزيع يتضمن الكميات المرصودة وأسماء الموزعين والجهات المستفيدة.



وستتولى المصالح الأمنية والمعتمدون، وفق بلاغ صادر على الصفحة الرسمية لولاية بن عروس، متابعة تنفيذ جدول التوزيع ميدانيا، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تطرأ، بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات.


وتندرج هذه الإجراءات في إطار المتابعة الحينية التي توليها السلط الجهوية بولاية بن عروس لأزمة نقص المياه المعدنية، بهدف ضمان إنتظام التزويد وحماية مسالك التوزيع من الممارسات الإحتكارية والمضاربة.
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