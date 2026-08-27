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مدنين: لاول مرة بالجنوب التونسي المؤتمر الدولي التاسع للجمعية التونسية لسرطان الامعاء الغليظة والمستقيم

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Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 20:07 قراءة: 1 د, 55 ث
      
تحتضن مدينة جرجيس، ولاية مدنين، بداية من يوم 3 الى 5 سبتمبر 2026، اشغال المؤتمر الدولي التاسع للجمعية التونسية لسرطان الامعاء الغليظة والمستقيم الذي تنظمه الجمعية لاول مرة بالجنوب.


وستجمع هذه التظاهرة نخبة من الخبراء التونسيين والاقليميين والدوليين ومنهم مختصون من الجمعية الدولية لجراحي الامعاء الغليظة والمستقيم الجامعيين واطباء في عدة اختصاصات، وفق رئيسة الجمعية ورئيسة المؤتمر خديجة الزواري رئيسة الجمعية ورئيسة المؤتمر .


واضافت الزواري، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، ان هذه التظاهرة العلمية الدولية الهامة تهدف الى مناقشة احدث التطورات في جراحة القولون والمستقيم وعلاج اورام الجهاز الهضمي وتبادل التجارب والخبرات بما يفتح المجال امام الاساتذة ورؤساء الاقسام والاطباء المقيمين وطلبة الطب للتكوين ولتنمية مهاراتهم ومعارفهم واثراء التجارب وتعزيز التعاون العلمي بين تونس والمؤسسات الدولية.
وأشارت الى اهمية التظاهرة في دعم التنسيق بين مختلف الاختصاصات المشاركة في علاج سرطان القولون والمستقيم والمساهمة في تطوير الممارسات الطبية والجراحية وتحسين جودة الرعاية الطبية ونجاعتها.


ولفتت في سياق متصل، الى انه سيتم تقديم عدة محاضرات ودروس خلال ايام المؤتمر الثلاثة، ستتناول مسائل علمية مختلفة ذات اهمية بالغة ومنها جراحة القولون والمستقيم الروبوتية وطب الاورام الدقيق والعلاجات المختصة والعلاج المناعي لسرطان القولون والمستقيم الى جانب العلاج الجراحي والمتعدد الاختصاصات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التنظير والابتكار التكنولوجي والتدريب الجراحي.

واشارت الدكتورة الزواري الى ان سرطان الامعاء الغليظة والمستقيم يسجل تزايدا في عدد الاصابات في تونس على غرار بلدان العالم وهو مصنف كثاني سرطان يصيب المراة بعد سرطان الثدي والثالث لدى الرجال بعد سرطان الرئة والبروسطات مبرزة ان من ابرز اسبابه النمط الغذائي والاقبال على الاكلات السريعة والمصبرات وغيرها.

وذكرت اهمية التقصي المبكر في التخفيض من عدد الاصابات بهذا السرطان مع اهمية الوقاية من خلال الابتعاد على الاكلات الخفيفة وتعاطي الرياضة واستهلاك السمك الازرق والسردينة بالخصوص لتقوية المناعة، حسب قولها.

وتعمل الجمعية التونسية لسرطان الامعاء الغليظة والمستقيم التي تم تاسيسها منذ سنة 2015 على الحد من حالات الاصابة بهذا السرطان من خلال الجانب التوعوي عبر تنظيم ايام ايام تحسيسية للتقصي المبكر حول سرطان الامعاء الغليظة والتوعية بمخاطره وسبل التوقي منه وخاصة في مارس الازرق والتشجيع على البحث العلمي في المجال ودعم المرضى وتسهيل نفاذهم الى العلاج والادوية.

وقد تحصلت رئيسة الجمعية الدكتورة خديجة الزواري سنة 2025 على الجائزة الافريقية الاولى للبحث العلمي في العلوم الطبية في اختراع توصلت اليه لاول مرة في معالجة سرطان القولون باعتماد الذكاء الاصطناعي وهو واحد من ثلاث براءات اختراع تملكها هذه الجراحة التونسية صاحبة المسيرة الحافلة بالنجاحات في اختصاصها الطبي.
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