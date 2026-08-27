تارانتو 2026- السباحة بالزعانف : التونسية آمنة بن حسونة تحرز الميدالية الفضية لسباق 100 م بي أف

أحرزت السباحة التونسية آمنة بن حسونة اليوم الخميس الميدالية الفضية لسباق الزعانف لمسافة 100 متر بي أف ضمن منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط الجارية بتارانتو الايطالية.وحلّت آمنة بن حسونة في المركز الثاني في السباق بتوقيت قدره 48.72 ث خلف الايطالية فيولا ماغوغا التي توّجت بالذهبية بتوقيت قدره 48.18 ث ومتقدمة على الفرنسية كاميل جوليان التي نالت البرونزية بتوقيت قدره 48.91 ث.وكانت آمنة بن حسونة قد تأهلت للدور النهائي بعدما أنهت أمس الأربعاء التصفية الثانية في المركز الثاني بتوقيت قدره 49.98 ث خلف الفرنسية كاميل جوليان التي أنهت السباق في المركز الأول ( 49.94 ث).وبهذا ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية الى 14 ميدالية موزعة كالآتي:المدياليات الذهبية (2): فراس القطوسي (التايكواندو - وزن أقل من 80 كلغ) - أشرف الزواوي (الكرة الحديدية - الرمي بالدقة)الميداليات الفضية (3): خليل الجندوبي (التايكواندو - وزن أقل من 68 كلغ) - وفاء المسغوني (التايكواندو - وزن أقل من 67 كلغ) - آمنة بن حسونة (السباحة بالزعانف - 100 م)الميداليات البرونزية (9): شيماء التومي (التايكواندو - وزن أقل من 57 كلغ) - فارس الفرجاني (المبارزة - السابر) - محمد ياسين بن عباس (السباحة - 200 م على الظهر) - أحمد الجوادي (السباحة - 400 م و800 م سباحة حرة) - منى الباجي (الكرة الحديدية - الرمي بالدقة) - منى الباجي و أحلام الحاج حسن (الكرة الحديدة الحرة - زوجي السيدات) - زينب الصغير (المصارعة النسائية - وزن 68 كلغ) - ملكة بن مبروك (الملاكمة - وزن 75 كلغ)