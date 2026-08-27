تارانتو 2026-كرة اليد -رجال: المنتخب التونسي للاواسط ينهزم أمام الجزائر 26 - 33 ويخفق في بلوغ المربع الذهبي

انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للأواسط اليوم الخميس أمام المنتخب الجزائري بنتجية 26-33 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة كرة اليد في دورة العاب البحر الابيض المتوسط التي تحتضنها مدينة تارانتو الايطالية الى غاية 3 سبتمبر القادم.وكان المنتخب التونسي أنهى الشوط الأول متأخرا بنتيجة 12-17.وعلى ضوء النتيجة الحاصلة فشل السباعي التونسي في التاهل الى المربع الذهبي وسيكتفي بلعب المقابلات الترتيبية من 5 الى 8 بعد ان انهى منافسات المجموعة الثانية في المركز الثالث.تونس - اليونان 29-37قبرص - الجزائر 24-33تونس - قبرص 34-27الجزائر - اليونان 26-26تونس - الجزائر 26 - 33قبرص - اليونان 24 - 39اليونان 5 3الجزائر 5 3تونس 2 3قبرص 0 3