تارانتو 2026-كرة اليد -رجال: المنتخب التونسي للاواسط ينهزم أمام الجزائر 26 - 33 ويخفق في بلوغ المربع الذهبي
انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للأواسط اليوم الخميس أمام المنتخب الجزائري بنتجية 26-33 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة كرة اليد في دورة العاب البحر الابيض المتوسط التي تحتضنها مدينة تارانتو الايطالية الى غاية 3 سبتمبر القادم.
وكان المنتخب التونسي أنهى الشوط الأول متأخرا بنتيجة 12-17.
وعلى ضوء النتيجة الحاصلة فشل السباعي التونسي في التاهل الى المربع الذهبي وسيكتفي بلعب المقابلات الترتيبية من 5 الى 8 بعد ان انهى منافسات المجموعة الثانية في المركز الثالث.
وفي ما يلي كامل النتائج الحاصلة ضمن منافسات المجموعة الثانية:
النتائج
الجولة الاولى
الاحد 23 أوت 2026
تونس - اليونان 29-37
قبرص - الجزائر 24-33
الجولة الثانية
الثلاثاء 25 اوت 2026
تونس - قبرص 34-27
الجزائر - اليونان 26-26
الجولة الثالثة
الخميس 27 اوت 2026
تونس - الجزائر 26 - 33
قبرص - اليونان 24 - 39
الترتيب ن ل
اليونان 5 3
الجزائر 5 3
تونس 2 3
قبرص 0 3
وكان المنتخب التونسي أنهى الشوط الأول متأخرا بنتيجة 12-17.
وعلى ضوء النتيجة الحاصلة فشل السباعي التونسي في التاهل الى المربع الذهبي وسيكتفي بلعب المقابلات الترتيبية من 5 الى 8 بعد ان انهى منافسات المجموعة الثانية في المركز الثالث.
وفي ما يلي كامل النتائج الحاصلة ضمن منافسات المجموعة الثانية:
النتائج
الجولة الاولى
الاحد 23 أوت 2026
تونس - اليونان 29-37
قبرص - الجزائر 24-33
الجولة الثانية
الثلاثاء 25 اوت 2026
تونس - قبرص 34-27
الجزائر - اليونان 26-26
الجولة الثالثة
الخميس 27 اوت 2026
تونس - الجزائر 26 - 33
قبرص - اليونان 24 - 39
الترتيب ن ل
اليونان 5 3
الجزائر 5 3
تونس 2 3
قبرص 0 3
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